Remy Ramjiawan

Maandag 7 november 2022 12:24

Voormalig Formule 1-coureur Anthony Davidson ziet in Lewis Hamilton de enige echte uitdager voor Max Verstappen. Vorig jaar zorgden de twee rivalen voor één van de meest memorabele gevechten uit de geschiedenis van de koningsklasse en Charles Leclerc kon met de Ferrari dit jaar, niet hetzelfde brengen.

Daar waar het vorig seizoen neerkwam op de laatste ronde, van de laatste race, wist Verstappen dit jaar de titel in Japan veilig te stellen. Niet alleen de dominante vorm van Red Bull en met name de Nederlander hebben voor die prestatie gezorgd, ook het gebrek aan uitdaging vanuit de concurrentie hebben ervoor gezorgd dat de strijd eerder dan vorig jaar is afgelopen. Davidson legt aan Sky Sports News uit dat hij denkt dat alleen Hamilton in staat is om Verstappen te laten wankelen.

Stokje overgeven

"De enige die ik zie die een serieuze uitdaging kan aangaan is Lewis Hamilton. [Er zijn] een handjevol namen die naar mijn mening de grootste aller tijden zijn geweest en die komen maar eens in de zoveel tijd voorbij. Dan is het geweldig om te zien dat de volgende generatie langskomt en zij zetten de standaard en als een atleet ouder wordt, komt de volgende weer langs", zo beschrijft Davidson het proces van het stokje overgeven van de kampioenen.

Lewis Hamilton & Max Verstappen

Voordeel Verstappen

Fernando Alonso wist Michael Schumacher van zijn troon te stoten, zoals Verstappen dat vorig jaar met Hamilton wist te doen. Datzelfde zal Verstappen hoogstwaarschijnlijk in zijn nadagen ook overkomen en het is een natuurlijk proces binnen de koningsklasse. "Ik weet niet wie de volgende Max Verstappen zal zijn die op een dag langskomt om het gevecht naar hem toe te brengen. Maar Lewis is op dit moment zonder twijfel nog goed genoeg en hij is de enige die dit gevecht naar Max kan brengen. Het probleem is, als oudere atleet, begin je wat prestaties te verliezen. Bij Lewis is dat nog niet gebeurd, maar op een gegeven moment is dat onvermijdelijk en dat is het voordeel dat Max heeft", aldus de Sky Sports-analist.