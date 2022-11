Jeen Grievink

Lewis Hamilton heeft recentelijk meermaals aangegeven zijn contract bij Mercedes te willen verlengen. De 37-jarige Brit lijkt dus nog lang niet te zijn uitgeblust en voormalig teamgenoot Valtteri Bottas denkt wel te weten waarom. Volgens hem speelt de titelnederlaag tegen Max Verstappen in 2021 een rol in de keuze van Hamilton om door te gaan met racen.

Bottas reed jarenlang aan de zijde van Hamilton bij Mercedes en kent de zevenvoudig wereldkampioen dus door en door. Bottas maakte na de sensationele ontknoping vorig jaar de overstap naar Alfa Romeo, maar maakte de enorme klap die Hamilton moest incasseren in Abu Dhabi nog van dichtbij mee. In de allerlaatste ronde van de allerlaatste race van het seizoen, zag Hamilton de titel uit zijn handen glippen. Verstappen ging er met het kampioenschap vandoor en de manier waarop ging Hamilton niet in de koude kleren zitten. Dat - in combinatie met het rampseizoen van 2022 - maken volgens Bottas dat de Brit zijn contract wil verlengen bij Mercedes.

Hamilton wil nasmaak 2021 wegspoelen

Hamilton heeft er al bijna 16 seizoenen op zitten in de koningsklasse van de autosport, maar van een aanstaand pensioen lijkt nog geen sprake. Hamilton hoopt nog steeds op een achtste wereldtitel en Bottas denk dat hij ook de nasmaak van 2021 en 2022 wil wegspoelen. "Ik denk dat hij natuurlijk niet tevreden is met het einde van vorig jaar (Abu Dhabi 2021, red.), maar ook met dit jaar", zo vertelde Bottas aan de verzamelde media. Daarnaast lijkt het vuur gewoonweg nog niet te zijn gedoofd bij de superster van Mercedes. "Hij lijkt er nog steeds van te genieten, en ik denk dat hij recentelijk weer op zijn niveau is. Dus waarom niet (blijven racen, red.)? Hij houdt van racen."

Hamilton één van de oudste coureurs in de F1

Hamilton heeft nog een contract tot en met het seizoen van 2023 bij Mercedes, maar als hij inderdaad besluit er nog een paar seizoenen bij aan te plakken, dan zal hij als veertiger nog actief zijn in de Formule 1. Bottas denkt dat de leeftijd maar een kleine rol speelt. "Ik denk dat veel van jou afhangt. Als je het nog steeds wilt, als je nog steeds competitief bent, dan kan dat (doorgaan, red.)."