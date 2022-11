Brian Van Hinthum

Zondag 6 november 2022 15:57

Nyck de Vries heeft het lang zonder officiële manager proberen te stellen in de motorsport, maar sinds zijn overstap naar de koningsklasse heeft hij toch maar een manager in dienst genomen. De Nederlander vertelt over zijn samenwerking met Guillaume Le Goff, de man die ook met Pierre Gasly samenwerkt.

De Vries was lange tijd manager-loos, maar heeft besloten dat het richting zijn avontuur in de Formule 1 tóch wel handig is om iemand in dienst te hebben die zijn zaken behandelt. De keuze viel dus op Le Goff en De Vries vertelt hoe dat tot stand kwam. "Toen Pierre en ik teamgenoten waren in de Formule Renault 2.0, was Guillaume, die engineer was bij ART, verantwoordelijk voor de AOTech-simulator. We hebben in die periode heel veel tijd met elkaar doorgebracht, omdat we samen die simulator aan het ontwikkelen waren", vertelt hij tegenover Motorsport.com.

Artikel gaat verder onder video

Vertrouwen

De Friese coureur vervolgt: "Daarna is Guillaume naar Engeland verhuisd om bij de automotive-tak van McLaren te werken. Dus daar kwamen we elkaar ook veel tegen. Altijd als ik daar was, spraken we wel met elkaar af en kletsten we even bij. Ik zocht gewoon iemand die ik vertrouw en goed ken. Daarnaast wilde ik geen management dat heel uitgesproken en zichtbaar is. Voor mij is de relatie tussen het team en mijzelf namelijk heel erg belangrijk. Daar zal Guillaume dus ook niet tussen gaan zitten. Maar hij zal me wel ontlasten bij allerlei zaken die op de achtergrond spelen", voegt de aanstaande AlphaTauri-coureur toe.

OOK INTERESSANT: De Vries over wilde F1-fans: "Dit hele circus verandert je vrijheid een beetje"

Veel vrienden

Het verschil tussen een plek in de Formule E en in de Formule 1 is voor De Vries dan ook duidelijk merkbaar, ook in zijn sociale leven. "Als ik één ding heb geleerd in de afgelopen twee, drie weken, is dat je plotseling heel veel vrienden hebt, mensen waarvan je eigenlijk nooit eerder iets hebt gehoord. Iedereen biedt je van alles aan, iedereen wil bij het verhaal betrokken worden", besluit de voormalig Formule E-kampioen.