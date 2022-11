Brian Van Hinthum

Jos Verstappen is dit weekend weer achter het stuur van zijn rallybolide gestapt om deel te nemen aan de Rallye du Condroz-Huy in België. De Nederlandse coureur, die samen met Renaud Jamoul rijdt met de Citroën C3 Rally2, ligt na de eerste dag van het evenement op de achtste stek.

Eerder dit jaar maakte Verstappen bekend dat hij zich wilde gaan focussen op het rijden van rallyraces en dat zou hij gaan doen in de Belgian Rally Championship (BRC). Ook maakte hij tussendoor een uitstapje naar het allerhoogste niveau, de FIA World Rally Championship (WRC). Het is als het ware het tweede leven van de man die het racen maar niet los lijkt te kunnen laten en dus heeft hij gekozen voor dit nieuwe avontuur. De rally die hij in september reed, liep af met een crash en dus probeert hij het dit weekend opnieuw.

Niet makkelijk

De vader van Max Verstappen wist tijdens de eerste ronde proeven respectievelijk op de achtste, twaalfde, achtste, elfde en negende posities te eindigen. In de tweede omloop eindigde hij als negende, twaalfde, negende, zevende en zevende. Hierdoor moest hij uiteindelijk 2:27.8 minuut toegeven op Nikolay Gryazin. De Nederlander reageert op Verstappen.com. "Rallyrijen is nooit gemakkelijk. Zoals altijd waren de stages tijdens de tweede omloop natuurlijk anders vanwege alle modder en sporen", zegt hij.

Progressie

Verstappen senior vervolgt: "Proeven zijn nooit hetzelfde en dat maakt rallyrijden uitdagend en spannend. Daar doen we het voor. Als ik de tweede omloop vergelijk met mijn eerste, zit daar heel veel progressie in. Hoe vaker je hier rijdt, hoe beter het zal gaan. Condroz is een van de moeilijkste rally’s, maar ik ben zeer tevreden. Ik ben blij dat we de dag heel zijn doorgekomen en hopelijk kunnen we morgen rond die achtste plek finishen, dat zou mooi zijn", besluit hij.