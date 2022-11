Remy Ramjiawan

Zaterdag 5 november 2022 16:50

Volgens Frédéric Vasseur zou het voor Sauber onmogelijk zijn geweest om als onafhankelijk team verder te gaan in de Formule 1, als Audi niet aan boord was gekomen.

Sauber, dat momenteel met Alfa Romeo een partnerschap heeft, wordt vanaf 2026 het fabrieksteam van Audi, nadat de twee partijen onlangs een strategisch partnerschap zijn aangegaan. Vasseur bevestigt dat Audi de power unit, die moet voldoen aan het motorreglement van 2026, in de fabriek in Neuberg zal gaan bouwen. Sauber neemt de ontwikkeling van het chassis voor haar rekening.

Gamechanger

Vooruitblikkend op de komst van Audi en wat dat voor Sauber betekent, zegt Vasseur: "Op korte termijn zal het geen grote impact hebben, behalve dat we weten dat we naar de volgende stap kunnen gaan toewerken. Het zal een enorme kans zijn in termen van rekrutering en om in de toekomst aantrekkelijker te zijn voor sponsors. Op middellange termijn is het zeker een gamechanger dat we nu dit soort partnerschap hebben, want de Formule 1 wordt steeds moeilijker."

Onafhankelijkheid

Het team van Sauber moet het opnemen tegen fabrieksteams zoals Ferrari, Mercedes, Alpine, maar ook Red Bull Racing, die beschikt over een eigen motorafdeling. Voor onafhankelijke teams of privéteams is het daarom vaak iets lastiger om het hoofd boven water te houden, laat staan een kans op zeges of kampioenschappen. "De Formule 1 heeft de afgelopen 10 jaar een enorme stap voorwaarts gemaakt en om vandaag de dag als onafhankelijk team door het leven te gaan, is vrijwel onmogelijk. Het [de deal met Audi] was waarschijnlijk de beste optie die we konden kiezen, dus we zijn meer dan blij met zo'n soort deal voor de toekomst", aldus Vasseur.