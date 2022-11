AlphaTauri koopt voor 2023-seizoen minder onderdelen van Red Bull Racing

Remy Ramjiawan

Zaterdag 5 november 2022 15:07 - Laatste update: 15:18

AlphaTauri koopt als zusterteam van Red Bull Racing veel onderdelen van het topteam, maar zal daar in 2023 mee minderen. Het Italiaanse team zal veel meer zelf gaan ontwerpen en hoopt daarmee aerodynamische onderdelen te ontwikkelen die veel meer bij de auto passen, zo laat hoofd baantechniek van AlphaTauri Jonathan Eddolls bij RaceFans weten.

De Formule 1 is in beginsel nog steeds een constructeurskampioenschap, waarbij elk team haar eigen onderdelen moet fabriceren. In de loop van de jaren is het delen van techniek wat meer toegestaan, maar inmiddels komen daar weer wat beperkingen op. Zo zijn er tegenwoordig onderdelen die gekocht mogen worden van andere teams, zoals Haas bijvoorbeeld doet met onderdelen van Ferrari. Ook zijn er componenten die zelf moeten worden ontwikkeld. AlphaTauri wil veel meer zelf gaan ontwikkelen, want niet alles dat bij Red Bull Racing vandaan komt, past direct op de auto.

Artikel gaat verder onder video

'Eigen aerodynamica ontwikkelen'

Aankomend jaar begint AlphaTauri met het inslaan van de nieuwe weg. "We ontwerpen voor volgend jaar eigenlijk wat meer onderdelen voor onszelf. Gewoon omdat de manier waarop Red Bull werkt, hun doorlooptijden en hun productiemogelijkheden fenomenaal zijn. Ze kunnen alles tot de laatste minuut leveren, wat fantastisch is. Maar voor ons is het duidelijk dat we onze aerodynamica willen ontwikkelen rond bepaalde aspecten die we nu vastleggen", legt Eddolls uit. Hij wijst dan ook naar de oorzaak: "Als we bijvoorbeeld enkele van hun onderdelen nemen, waarvan we het definitieve ontwerp pas laat in het jaar te weten komen, kan dat onze aerodynamica beïnvloeden, omdat wij een andere geometrie hebben ontwikkeld."

OOK INTERESSANT: Red Bull Racing gaat 'uiterst schokkende' beschuldigingen onderzoeken

Voortborduren op wat er staat

Voor het huidige jaar heeft AlphaTauri nog wel veel gekocht bij het zusterteam, maar dit jaar was dan ook de introductie van de nieuwe generatie Formule 1-auto's. Met dat in het achterhoofd was het wellicht niet onverstandig om onderdelen van het topteam over te nemen. Nu de koningsklasse volgend seizoen voor het tweede jaar op rij met hetzelfde reglement werkt, wil AlphaTauri haar eigen auto doorontwikkelen. "Voor volgend jaar is het duidelijk dat je, omdat je nu met de auto's hebt gereden en het werkingsveld kent, gewicht kunt besparen en verschillende dingen kunt doen, omdat we beter weten hoe deze auto's, deze banden en deze reglementen zullen werken", aldus Eddolls.