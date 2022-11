Brian Van Hinthum

Vrijdag 4 november 2022 09:36 - Laatste update: 09:39

Vanaf 2023 staat de Grand Prix van Las Vegas op het programma rondom de wereldberoemde strip en het belooft een uniek evenement te worden. Fans die graag aanwezig willen zijn bij het festijn kunnen echter vast beter beginnen met sparen, want de prijzen voor tickets in de West-Amerikaanse stad liegen er niet om.

De Formule 1 strijkt in 2023 maar liefst drie keer neer op Amerikaanse bodem en de laatste toevoeging op de kalender is de Grand Prix van Las Vegas, die eind november gaat plaatsvinden. Nadat we al enkele jaren aanwezig waren op het Circuit of the Americas in Austin, werd dit jaar voor het eerste de Grand Prix van Miami gereden in het steeds gekker van Formule 1 wordende Amerika. De eerste race in Miami viel bij veel coureurs, fans en teams in de smaak en dus kan er inmiddels ook alweer uitgekeken worden naar de Grand Prix van Las Vegas die een tijdje terug trots werd aangekondigd door de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

Speciale pakketten

Een tijdje geleden werden er al berichten naar buiten gebracht over resort- en hotelketens die speciale pakketten aanboden die opliepen tot wel 100.000 dollar per kaartje, waarbij dan toegang tot het circuit en hotelovernachtingen zaten inbegrepen. Vanaf daar was het wachten op de officiële prijzen voor kaartjes voor de normale kaartverkoop die op 5 november van start gaat en ook die prijzen liegen er niet om, zo valt te zien op de website van de Formule 1.

OOK INTERESSANT: Hamilton onthult waar de term 'Hammer Time' vandaan is gekomen

De prijzen

Er wordt in verschillende zones gewerkt en daarin zien we twee grandstands. Voor een kaartje op de grandstand in de East Harmon Zone betaal je 2500 dollar per weekend, terwijl je voor een kaartje in de MSG Sphere Zone 2500 dollar betaalt. In die zone bevindt zich ook de General Admission, waar je zoals gebruikelijk alleen kunt staan. Hier kost een kaartje maar liefst 500 dollar. Wie écht geld teveel heeft, kan een plekje in de skybox huren voor 10.000 dollar. Mooie prijzen dus. Belangrijke noot is wel dat bij alle vakken en tickets het eten en drinken inbegrepen zit, exclusief alcoholische versnaperingen.