Hamilton benadrukt dat Formule 1 prioriteit heeft ondanks nieuwe projecten

Remy Ramjiawan

Donderdag 3 november 2022 10:43 - Laatste update: 10:48

Lewis Hamilton benadrukt dat de Formule 1 nog altijd de prioriteit geniet boven al zijn andere projecten. De Brit is onder andere mede-eigenaar van de Denver Broncos en heeft inmiddels ook een eigen film- en productiemaatschappij opgestart.

De 37-jarige Brit heeft op dit moment een verbintenis met Mercedes tot het einde van 2023, maar beide partijen hebben eerder al uitgesproken, dat een langer verblijf wenselijk is. Aan het begin van het jaar werd nog even getwijfeld aan de motivatie van Hamilton, maar inmiddels lijkt het heilige vuur terug te zijn gekeerd. De Brit is buiten de baan ook erg actief, zo zet hij zich in voor de diversiteit, is hij bezig met mode en komt er binnenkort een Formule 1-film uit met Brad Pitt.

Balanceren

Ondanks de drukke agenda van de Engelsman, benadrukt hij dat de Formule 1 nog altijd zijn volle focus krijgt. "Het is niet dat ze [andere projecten] minder belangrijk zijn. Mijn prioriteit ligt bij mijn werk hier bij het team. Als je in een weekend aan het racen bent, dan zit er tijd tussen het werk daar en het werk met Mission 44 bijvoorbeeld", zo wil Hamilton alle tijd benutten. "Ik heb een geweldige groep mensen die leiding geven en doen wat ik heb gevraagd en het allemaal in de goede richting duwen. Ik weet wat overbelasting betekent en ik weet waar te veel afleiding voor kan zorgen en ik zal dat nooit zover laten komen, dus het gaat gewoon om balanceren", aldus Hamilton.

Nee, is ook oké

De zevenvoudig kampioen is al op veel gebieden actief en dat hadden er nog veel meer kunnen zijn. "Ik zeg tegen zoveel dingen nee. Ik word elke dag gevraagd om zoveel verschillende dingen te doen, maar gelukkig ben ik in de mogelijkheid om nee te kunnen zeggen. Als ik weet dat het mijn voorbereiding gaat beïnvloeden of mijn training of tijd met het team in de weg gaat staan of een mogelijke invloed heeft op mijn raceweekend, dan is het een nee", zegt Hamilton die zorgvuldig de opdrachten kiest.