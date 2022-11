Remy Ramjiawan

Dinsdag 1 november 2022

Voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle blikt terug op een relatief gezapige Grand Prix van Mexico. Max Verstappen kon redelijk gemakkelijk weglopen bij de Mercedessen en het duo van het Duitse team had het in de eerste bocht vooral met elkaar aan de stok.

Verstappen wist in Mexico zijn veertiende zege van het jaar te pakken en daarmee heeft hij Sebastian Vettel en Michael Schumacher ingehaald als het neerkomt op aantal overwinningen per jaar. Procentueel gezien staat de zevenvoudig kampioen nog bovenaan, maar mocht de Nederlander de komende twee races ook winnen, dan staat dat record ook op zijn naam. Ronde twintig van het kampioenschap zag er van tevoren veelbelovend uit, maar tijdens de race kwam het er niet helemaal uit. Brundle blikt in zijn column voor Sky Sports F1 terug op de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

'Verstappen verdween in de verte'

De hype was volgens Brundle beter dan de uitvoering. "In feite was de top drie Max Verstappen, Lewis Hamilton en Sergio Perez identiek aan die van vorig jaar, met vergelijkbare en weinig opwindende verschillen. Om dat nog eens te onderstrepen, was Ferrari opnieuw het derde team met een vijfde en zesde plek, zij het met [Carlos] Sainz voor [Charles] Leclerc dit keer", opent de Brit. Verstappen pakte de pole position en stond daarmee voor de Mercedessen. De verwachting was dat er wellicht een gevecht zou komen in de eerste bocht, maar dat bleef uit. "Verstappen was goed weg vanaf zijn startplek en verdween in de verte en kon gemakkelijk de rechterkant verdedigen", zo prijst hij de Nederlander.

Het duo van Mercedes was in de eerste bochten vooral met elkaar in gevecht. Russell had in Austin een botsing met Carlos Sainz in bocht één en een herhaling daarvan wilde hij in Mexico voorkomen. "George was erg gul met de ruimte aan de binnenkant van de eerste bocht voor teamgenoot Lewis Hamilton. Ze kwamen elkaar opnieuw tegen in bocht twee, maar hij [Russell] kreeg diezelfde ruimte niet terug toen hij bocht drie inging en werd wat wijd gedrukt en stuiterde over de kerbs", zo zag Brundle het onderonsje tussen de teamgenoten.

Banden

Het rubber van Pirelli speelde in Mexico weer een grote rol. De Red Bull's startte allebei op de rode banden, terwijl Mercedes voor de medium-varianten koos. "Het leek erop of de banden van Red Bull hard begonnen te slijten en Mercedes veel langer kon doorrijden, maar dat strategische voordeel was er niet. De keuze voor de harde banden was gewoon verkeerd, achteraf gezien. De temperatuur liet het niet toe en er was te weinig grip", aldus Brundle. Volgens hem past de race perfect in het rijtje van de vorige edities: "De races zijn de laatste tijd niet bijzonder goed op dit circuit."