Sergio Pérez moet toegeven dat de fans tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad nogal intens waren, maar de Mexicaan houdt vol dat zijn landgenoten 'nooit iemand kwaad zullen doen', nadat enkele coureurs hun zorgen over de veiligheid hebben geuit.

Tijdens het weekend in Mexico was de paddock gevuld met horde fans. Hierdoor werden coureurs ertoe gedwongen om gebruik te maken van de beveiliging, om zich op die manier te verplaatsen tussen de hospitality units en de pitboxen. Pierre Gasly onthulde dat zijn spullen niet veilig waren nadat fans de pitbox van AlphaTauri waren ingelopen en Lando Norris drong er bij de beleidsbepalers van de Formule 1 op aan, om degenen die geen respect tonen eruit te zetten.

Geweldige mensen

Pérez wil echter een goed woordje doen voor zijn fans en steunt de toeschouwers: "De Mexicanen zijn heel intens, maar het zijn geweldige mensen, ze zullen nooit iemand kwaad doen. Het is geweldig om dit te zien." Het hele weekend was een feest voor Pérez en de fans schreeuwde drie dagen lang de naam van de Mexicaan in dienst van Red Bull Racing. "We krijgen dit niet in veel andere landen te zien. Het is goed voor de Formule 1 om een beetje te genieten", zo vindt hij.

'Niets meer te verliezen'

Van de actie buiten de baan, kijkt Pérez naar de actie op het asfalt. De viervoudig racewinnaar wist George Russell in de eerste ronde in te halen en zette de jacht in op Lewis Hamilton. Uiteindelijk moest de Mexicaan het doen met een derde plek, wel heeft hij zijn rivaal in het kampioenschap, Charles Leclerc, ingehaald. "Het kan van race tot race veranderen. Voorlopig wil ik gewoon de volgende twee races ingaan en voor de winst gaan. Er is niets meer te verliezen, dus we zullen alles proberen. Het is een heel moeilijk weekend geweest met veel te veel problemen, dus we moeten alles op een rijtje zetten en dan geloof ik dat we de volgende stap kunnen zetten", aldus Pérez, die er nog vol voor gaat in de laatste ronden van het kampioenschap.