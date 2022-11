Remy Ramjiawan

Dinsdag 1 november 2022 14:41

Carlos Sainz geniet doorgaans van de aandacht van de Formule 1-fans, wel hoopt de enkelvoudig racewinnaar dat de toeschouwers zich houden aan de regels. Tijdens het raceweekend in Mexico klaagden enkele coureurs over fans die de rijders belaagden, zodra ze de hospitality units uitliepen.

Nadat de organisatie lucht kreeg van de ongeregeldheden in de paddock, werd het veiligheidsniveau opgeschaald en personeel werd van en naar het circuit gependeld met speciale busjes. AlphaTauri meldde dat fans, zonder toestemming, de garage binnenkwamen, waarbij Pierre Gasly onthulde dat hij de hospitality unit van het team niet durfde te verlaten uit angst om te worden belaagd.

Veiligheid

Coureurs werden het hele weekend omringd door fans, waarbij coureurs en teampersoneel door een cirkel van beveiliging moesten worden verplaatst tussen de hospitality units en hun garages. Lando Norris heeft er bij de Formule 1-organisatie op aangedrongen om fans die te ver gaan in de paddock eruit te zetten, maar in tegenstelling tot sommige van zijn collega's, genoot Sainz van de uitzinnige sfeer.

'Speciale band'

De Ferrari-coureur vertelt: "Ik vind het geweldig dat de fans om me heen staan en dat iedereen ons aanmoedigt. Ik denk dat ik, vooral omdat ik Latino ben, een speciale band heb [met Mexico]." Wel waarschuwt de Spanjaard de fans, in het kader van de veiligheid: "Ik vraag iedereen alleen om kalm te blijven. We zijn in een paddock. Niet duwen en niet te veel schreeuwen, maar verder vind ik het helemaal prima."

