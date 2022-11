Remy Ramjiawan

Dinsdag 1 november 2022 17:55

Lewis Hamilton kon in Mexico rekenen op een fluitconcert, daar waar Max Verstappen het boegeroep in Italië voor zijn kiezen kreeg. Dit seizoen is het uitjouwen vaker dan ooit te horen en Viaplay-analist Allard Kalff wijst naar de komst van de Netflix-kijkers en hoopt dat het uitjouwen iets tijdelijks is.

De Formule 1 is vandaag de dag gepolariseerd. Er zijn diverse fans die voor een coureur zijn, maar ook zijn er groepen die vooral tegen een coureur zijn. Na de race in Mexico mocht Hamilton zijn praatje voor de camera doen, maar dat gebeurde onder een luid boegeroep en hoewel het bijdraagt aan de rivaliteit en mogelijk ook de intensiteit, is het binnen de koningsklasse een relatief nieuw fenomeen. In het televisieprogramma HLF8 gaat Kalff in op het incident in Mexico.

Flauw

"Ik vind dat heel flauw. Dat moet niet. Je moet in Engeland Max niet uitjouwen, hier [Nederland] wordt Hamilton ook niet uitgejouwd. Het is iets van de laatste tijd", zo legt de commentator uit. Docuserie Drive to Survive heeft de Formule 1 populairder dan ooit gemaakt, maar daar zit ook een keerzijde aan. "Het zijn de Netflix-kijkers die de Formule 1 ontdekt hebben en dan krijg je dit soort mensen en dan krijg je boegeroep", verklaart hij. "Het hoort niet bij de sport en ik hoop dat het tijdelijk is."

Pérez greep in

Het boegeroep richting Hamilton werd overigens subtiel opgelost door thuisheld Pérez. "Het mooie was wel, dat Pérez die stond daar op het midden van dat terrein en zei: niet doen, niet doen. Toen werd het wel gelijk minder en dat is dan ook wel weer mooi, want ze luisteren ook wel", aldus Kalff.