Jeen Grievink

Dinsdag 1 november 2022 09:54 - Laatste update: 09:54

Pierre Gasly wordt mogelijk geschorst van deelname aan een Grand Prix op korte termijn. De Fransman ontving tijdens de race in Mexico opnieuw een strafpunt en dat brengt zijn totaal nu op tien. Bij twaalf strafpunten volgt er automatisch een schorsing. Gasly wil nu in gesprek met de stewards.

Gasly begon zijn strafpunten op te bouwen tijdens de Grand Prix van Spanje, in mei van dit jaar. Omdat de strafpunten een periode van 12 maanden intact blijven, zal hij tot aan de Grand Prix van Emilia-Romagna, de zevende race van 2023, geen punten kwijtraken. Omdat hij tijdens het evenement in Mexico afgelopen weekend wederom een strafpunt ontving voor leaving the track and gaining an advantage, staat zijn totaal nu op tien. Als hij nog twee punten meer ontvangt, wordt hij automatisch een wedstrijd geschorst. Gasly vindt dat de stewards hard, selectief en onduidelijk zijn in hun acties. Hij gaat in Brazilië dan ook het gesprek aan, zo zegt hij.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff waarschuwt Verstappen voor 2023 na straf: "Zal op achterstand staan"

Stewards hebben Gasly niets laten weten

"Ik ben een coureur, en als ik een gat zie, dan ga ik voor dat gat. Als je daar niet blij mee bent, zeg me dan dat ik de positie terug moet geven, dan zal ik het opnieuw proberen. Ik kreeg echter niets te horen, dus dat is jammer. Ze hoeven het alleen maar even via de radio te melden, en dat deden ze in het verleden ook. Maar om één of andere reden is dat deze keer niet gebeurd", zo moppert hij in gesprek met Autosport. Gasly zal dan ook voorafgaand aan de Grand Prix van Brazilië in gesprek gaan met de stewards. De AlphaTauri-coureur weet namelijk dat hij op Interlagos het risico loopt de laatste twee cruciale strafpunten op te lopen.

FIA "blijkbaar niet blij" met Gasly

Volgens Gasly zijn de stewards recentelijk "behoorlijk hard". Ook wordt er volgens hem selectief opgetreden. "Afgelopen weekend gaf de helft van de grid te veel ruimte achter de safety car en werd ik bestraft", zo zegt hij. De coureur uit Rouen zou het balen vinden als hij binnenkort een Grand Prix aan zich voorbij moet laten gaan vanwege een schorsing. "Uiteindelijk doe ik mijn best in de auto en het laatste wat ik wil is stomme strafpunten verzamelen en daardoor racetijd verliezen. Blijkbaar zijn ze op dit moment niet blij met wat ik doe, dus ik zal een discussie gaan voeren om te begrijpen wat ik precies moet veranderen."

OOK INTERESSANT: Hamilton onthult: 'Ik rijd niet graag zelf, ik heb een Mr. Bean-auto'