Jeen Grievink

Zondag 30 oktober 2022 20:51 - Laatste update: 20:56

Toto Wolff denkt dat Red Bull Racing voor een uitdaging komt te staan in het seizoen van 2023. De Oostenrijkers gaan volgens de Mercedes-teambaas "op achterstand" worden gezet door de straf die zij ontvingen van de FIA voor het overtreden van de budgetcap-regels vorig jaar.

Red Bull Racing kwam afgelopen week met de FIA een straf overeen voor de gemaakte fouten. Naast een miljoenenboete, levert het team uit Milton Keynes ook 10 procent ontwikkelingstijd in de windtunnel in. Met name dat laatste gaat Red Bull voelen. Omdat Red Bull dit jaar kampioen werd, krijgen ze voor 2023 sowieso al de minste tijd in de windtunnel. Het team dat onderaan eindigt, krijgt de meeste ontwikkelingstijd. Deze 'percentage-regel' is ingevoerd om het gat tussen de verschillende teams te verkleinen. Red Bull heeft dus al een beperkte tijd in de windtunnel, maar moet daar nog eens 10 procent extra op inleveren vanwege de straf die het ontving van de FIA. Wolff verwacht zwaar weer voor de Oostenrijkers.

Red Bull begint op achterstand aan 2023

Max Verstappen veroverde twee jaar op rij de wereldtitel, maar zijn werkgever zal voor komend seizoen flink beperkt zijn, iets dat de afgelopen jaren niet het geval was. Wolff waarschuwt Verstappen dan ook dat hij op achterstand zal worden gezet door de straf die zijn broodheer heeft ontvangen van de FIA. "10 procent minder tijd in de simulatie zal Red Bull Racing qua prestaties op achterstand zetten", zo klinkt Wolff overtuigd bij de microfoon van Sky Italia. Maar of de straf in zijn ogen voldoende is? "Het belangrijkste is dat het proces correct is verlopen", zo zegt hij.

Wolff houdt van werkwijze FIA

Hij vervolgt: "Ik kan niet zeggen of de straf voldoende is. Het is een straf en ik hou van de modus operandi (werkwijze, red.) van de FIA." In hoeverre Red Bull echt last gaat hebben van de beperkte tijd in de windtunnel, zal de tijd moeten uitwijzen. Daarnaast heeft Mercedes ook nog haar handen vol aan de klus om voor volgend seizoen een titelwaardige auto te ontwikkelen.