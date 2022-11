Jorn Schonewille

Dinsdag 1 november 2022 07:10

Valtteri Bottas behaalde eindelijk weer punten afgelopen weekend. Na 10(!) races zonder punten eindigde de Fin op de tiende plek tijdens de Grand Prix van Mexico.

Bottas begon prima aan zijn seizoen bij Alfa Romeo. Met 46 punten in de eerste acht races van het seizoen kunnen we zelfs spreken van een hele goede start. Echter zijn de coureur en het team het momentum kwijtgeraakt. Bottas behaalde dus tien races achter elkaar geen punten en viel dit seizoen in totaal zes keer uit. Een tiende plek in Mexico was dus reden voor opluchting bij het team en de voormalig coureur van Mercedes.

Beter dan niets

Maar de tiende plaats zal toch niet helemaal naar tevredenheid zijn. Tijdens de kwalificatie kwam Bottas namelijk op P6. Dit was ook zijn startpositie. De Fin baalt dat hij die positie niet heeft kunnen behouden, maar kan leven met een tiende plaats: ''Het is beter dan niets'', zegt de Fin. Dat Bottas de zesde plek niet kon behouden kwam onder andere doordat Ferrari-coureur Charles Leclerc pal achter hem zat. ''We hadden een aantal goede gevechten, maar helaas eindigden ze steeds verkeerd voor mij'', aldus Bottas.

Strategie

Bottas was echter niet helemaal tevreden met de strategie van Alfa Romeo. Terwijl Daniel Ricciardo liet zien waartoe de zachte band allemaal toe in staat was, had Alfa Romeo de zachte band niet als serieuze optie voor de Grand Prix van Mexico. Daardoor had Bottas tijdens de laatste ronden van de race problemen om tempo te vinden. De band die volgens Bottas zijn VT1 nog goed voelde was tijdens de race maar een handvol rondes werkbaar.