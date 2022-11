Lars Leeftink

Christian Horner was verrast dat Mercedes in Mexico voor de 'conservatieve' strategie ging. Red Bull koos juist voor het tegenovergestelde en begon agressief aan de twintigste race van het seizoen. Met succes.

Verstappen en Red Bull hebben beide kampioenschappen sinds de Grand Prix van Japan en de Verenigde Staten al binnen, maar de motivatie om er nog meer uit te halen was afgelopen weekend duidelijk niet verdwenen. Verstappen heeft nu met veertien zeges het record voor meeste aantal zeges in een seizoen te pakken. Ook scoorde er nog nooit een coureur zoveel punten in een seizoen als Verstappen dit seizoen heeft gedaan.

Agressief

Tegenover Auto, Motor und Sport laat Horner, teambaas van Red Bull, weten dat hij met zijn team koos voor de agressieve aanpak door op de soft band te starten. Mercedes pakte het anders aan. "We waren verrast dat ze [Mercedes] voor zo'n conservatieve aanpak kozen. Dietrich Mateschitz leerde ons risico's te nemen. Deze strategie was zeker agressief. Een sleutel was dat Max de softs meesterlijk beheerste in de eerste stint. Hij weet gewoon wat de band nodig heeft. Toen hij in de pits kwam, zat er nog veel leven in."

Mercedes

Daar waar Red Bull voor de soft en medium band ging, deed Mercedes het anders. De voornaamste concurrent voor Red Bull in Mexico, omdat Ferrari afwezig was gedurende het weekend, koos voor een start op de medium band. Vervolgens gingen ze naar de harde band met zowel Russell als Hamilton om een eenstopper te doen, maar de mediums van Red Bull gingen langer mee dan dat Mercedes dacht. Volgens Horner was het een inschattingsfout van Mercedes en had het anders alsnog niet veel uitgemaakt. "Die band kostte Mercedes twee mogelijke overwinningen. Ik denk dat we met dezelfde strategie nog steeds zouden hebben gewonnen, maar ze zouden zeker dichterbij zijn geweest."