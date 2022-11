Remy Ramjiawan

Maandag 31 oktober 2022 12:01

De Grand Prix van Mexico is een race om snel te vergeten voor Charles Leclerc. De Ferrari's kwamen er niet aan te pas in de race op grote hoogte en de Monegask vertrok vanaf P7 en wist als zesde over de streep te komen op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Voor Leclerc staat in de laatste twee races de tweede plek in het kampioenschap nog op het spel. Voorafgaand aan het weekend had Leclerc nog een voorsprong van twee punten, maar na het vallen van de vlag in Mexico, kijkt hij aan tegen een achterstand van vijf punten op Sergio Pérez. Het wereldkampioenschap is natuurlijk de belangrijkste prijs en daar waar Ferrari nog sterk aan het seizoen begon, is de Scuderia naarmate het jaar vorderde steeds verder weggezakt. Het absolute dieptepunt was de race in Mexico, waar Leclerc meer dan een minuut moest toegeven op overwinnaar Max Verstappen.

"Ik hoop dat het [de race in Brazilië] niet slechter wordt dan dit, want ik verwacht dat geen enkele race slechter zal zijn dat deze. Het is waarschijnlijk één van de allerslechtste races samen met Spa. Maar ik geloof oprecht dat het éénmalig is. We moeten begrijpen wat we beter kunnen doen in dit soort omstandigheden", zo legt de 25-jarige Leclerc uit. Het Italiaanse team heeft de aandacht al verlegd naar het volgende seizoen, toch wil de Monegask niet te ver wegzakken. Maar niet alleen het materiaal was ondermaats, want Leclerc eindigde ook achter teamgenoot Carlos Sainz.

Ondanks zijn problemen in de eerste fases van het weekend en motorproblemen in de kwalificatie, beweerde Leclerc dat problemen van Ferrari tijdens de race als een verrassing kwamen. "Hoe optimistisch ik ook ben als ik aan een race begin, hier wist ik dat het moeilijk zou worden. Maar ik had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn en dat ik zo ver weg zou zijn van de jongens aan de voorkant", aldus Leclerc.