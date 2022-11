Lars Leeftink

Maandag 31 oktober 2022 11:39 - Laatste update: 11:45

Lewis Hamilton is het eens met de uitspraken van Max Verstappen na afloop van de race in Mexico. Volgens de Nederlander worden de gesprekken tussen fans op sociale media en de berichten richting coureurs en teams steeds giftiger en moet er een oplossing komen. Hamilton, en ook Sergio Perez, steunen de Nederlander hierin.

Verstappen won in Mexico zijn veertiende race van het seizoen en stelde twee records veilig. Hamilton werd tweede en bleef Perez voor. Na afloop van de race werd Hamilton door de Mexicaanse fans tijdens een interview ontvangen met boegeroep, iets wat Perez probeerde te voorkomen met handgebaren. Verstappen en Red Bull hadden daarvoor al duidelijk gemaakt het hele weekend niet meer te praten met Sky Sports na hun opmerkingen rondom de titel van Verstappen in 2021.

Perez

Perez kan zich tijdens de persconferentie na afloop van de race in Mexico alleen maar aansluiten bij de woorden van Verstappen. “Het is jammer dat deze mensen zich zo gedragen. We zijn publieke figuren en zij denken dat ze ons en onze familie zomaar kunnen beledigen. Als sport moeten we ook verantwoordelijk zijn in wat we zelf plaatsen op sociale media. We hebben allemaal veel volgers, dus dat is belangrijk.”

Hamilton

Ook Hamilton, die tweede werd in Mexico, steunt de uitspraken van Verstappen. “Sociale media worden steeds giftiger. Ik denk dat we er waarschijnlijk mee moeten stoppen. Gelukkig lees ik die opmerkingen niet, maar ze [de social media platformen] moeten zeker meer doen om mensen te beschermen, vooral jonge kinderen en vrouwen. Momenteel doen ze dat nog niet, dus het zal, denk ik, gewoon doorgaan.”