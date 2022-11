Jeen Grievink

Bij het team van Ferrari zijn ze niet content met de straf die de FIA heeft opgelegd aan Red Bull Racing wegens het overschrijden van het budgetplafond. Mattia Binotto denkt dat de straf niet opweegt tegen het voordeel dat Red Bull mogelijk behaalt heeft tijdens de titelstrijd in 2021. Hij noemt de formatie van Max Verstappen een "illegaal" team.

Na lang wachten, kwam afgelopen week eindelijk het hoge woord eruit: Red Bull Racing krijgt een miljoenenboete en minder tijd in de windtunnel voor het komende seizoen. Deze sancties volgen op een overtreding van het budgetplafond in 2021, waarbij Red Bull meer geld uitgaf dan was toegestaan. De straf die de FIA aan de Oostenrijkse renstal heeft opgelegd, valt echter niet bij iedereen in goede aarde. Zak Brown van Mclaren en Toto Wolff van Mercedes omschreven de sancties als licht en ook Binotto is deze mening toegedaan. Volgens hem is deze straf te verwaarlozen.

Red Bull kan uitkomst wereldkampioenschap hebben veranderd

"Er waren maandenlang zorgen, het onder controle houden van de kosten is een bepalende factor en dat is ook gebleken", zo vertelt de Ferrari-teamchef in gesprek met Sky Italia. "De FIA heeft bevestigd dat er één team illegaal was, Red Bull was de enige. Het is een feit. Ze hebben met meer dan twee miljoen het budget overschreven, ongeveer twee tienden per ronde." Volgens de 52-jarige Zwitser is het niet uitgesloten dat Verstappen mede hierdoor zijn kampioenschap in desbetreffend seizoen veilig kon stellen. "Ze (Red Bull, red.) kunnen de uitkomst van het kampioenschap hebben veranderd", zo laat Binotto weten.

Boete niet in verhouding met voordeel Red Bull

Een boete is dan geen passende straf in de ogen van Binotto. "De boetes geven je de mogelijkheid om je geld elders te spenderen. Daarom dekt het ook niet het voordeel dat Red Bull heeft gehad", zo zegt hij. Binnen het kamp van Red Bull zijn ze een andere mening toegedaan en spreken ze zelfs van een "draconische straf". Christian Horner benadrukte dit weekend ook dat Verstappen absoluut geen voordeel heeft gehad van de overschrijding van het budgetplafond.