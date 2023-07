Lars Leeftink

Toen Red Bull Racing hem besloot te bellen over het vrijgekomen stoeltje bij AlphaTauri, hoefde Daniel Ricciardo geen moment te twijfelen. De Australiër heeft verteld wat er door hem heen ging op het moment dat hij het telefoontje kreeg om Nyck de Vries te vervangen vanaf de Formule 1 Grand Prix van Hongarije en waar hij als eerste aan moest denken.

Ricciardo besloot na zijn vertrek bij McLaren eind 2022 een seizoen niet te gaan racen. Hij had toen de keuze tussen reservecoureur van Mercedes of Red Bull worden, en besloot terug te keren naar het oude nest. Dit zal Ricciardo stiekem gedaan hebben met de hoop ooit weer teamgenoot van Max Verstappen te worden, die nu in de meest dominante auto zit die de Formule 1 de afgelopen jaren heeft gezien. Toch voelde Ricciardo dat hij steeds meer zin begon te krijgen gedurende het seizoen 2023 om weer te gaan racen, iets wat steeds duidelijker werd wanneer hij tijdens raceweekenden aanwezig was. Ook uit interviews begon het steeds meer zichtbaar te worden dat hij wel klaar was om weer in een F1-auto te gaan zitten.

Riccardo over belletje Marko

Toen begin deze week het nieuws naar buiten kwam dat Nyck de Vries ontslagen was na tien races in 2023, was zijn opvolger vrij snel daarna ook wel bekend. In gesprek met Formula1 beschrijft Ricciardo het moment dat het het telefoontje kreeg van Helmut Marko, de adviseur van Red Bull. "Ik had zoiets van 'oké laten we maar eens zien wat hij te zeggen heeft'. Meestal is dat het beste. Je probeert je voor te bereiden, 'wat als hij me dit vraagt, wat als hij me dat vraagt?'. Maar ik wilde graag horen wat hij te zeggen had." Dat wat de Oostenrijker, die Ricciardo al jaren kent, te vertellen had bleek Ricciardo wel te bevallen.

Geen twijfel

Ricciardo stond namelijk altijd al klaar, wat er ook zou gebeuren. "Ik ben al heel lang onderdeel van de Red Bull-familie en ik weet dat deze dingen kunnen gebeuren. Dus ondanks dat ik eventjes vrij was, zat het altijd in mijn achterhoofd dat ik wellicht een belletje kon krijgen. Natuurlijk stond ik ook paraat voor Max [Verstappen] of Checo [Pérez] als ze niet fit waren. Ik was er altijd klaar voor en het is een onvoorspelbare sport, dus ik denk dat ik er altijd klaar voor moest zijn.” Toen hem dan ook werd gevraagd of hij De Vries op wilde volgen, twijfelde Ricciardo niet. "Ik hoefde er niet over na te denken. Nu ik terug ben in deze familie, heb ik het idee dat ik alles weer opnieuw beleef. Dit soort telefoontjes werden we altijd al mee geconfronteerd, maar er was geen twijfel over mogelijk dat ik ja zou zeggen. Het was meer dat ik begon te beseffen dat het moment vrij snel aangebroken was."