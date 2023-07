Jeen Grievink

Lewis Hamilton kende zelf in het recente verleden een uiterst dominante periode in de Formule 1, maar ziet nu hoe Max Verstappen dat stokje heeft overgenomen. Hoewel Hamilton tijdens zijn dominantie meerdere wereldtitels wist veroveren, zegt hij absoluut niet terug te verlangen naar zo'n periode.

Sinds de introductie van de V6-hybridemotoren in 2014, heeft Hamilton - samen met het team van Mercedes - jarenlang de Formule 1 gedomineerd. Met uitzondering van 2016 (toen ging de wereldtitel naar Nico Rosberg, red.), heeft Hamilton alle kampioenschappen gewonnen tot aan 2021. Hierdoor wist hij zijn totaal tot 7 wereldtitels te brengen. Vanaf 2021 begon de dominantie echter langzaam af te brokkelen en werd het stokje gestaag overgedragen aan Red Bull Racing en Verstappen. De Nederlander is inmiddels hard op weg om zijn derde wereldtitel op rij te veroveren. Het is geen geheim dat Hamilton zou willen zien dat de sport competitiever wordt en dat benadrukt hij nu weer.

Hamilton wil spannendere races in de toekomst

Een eerder verzoek van Hamilton om de start van de ontwikkeling van de auto's voor het volgende seizoen centraal te regelen, vond geen steun bij de FIA. Toch hoopt hij dat de sport iets gaat doen om het veld dichterbij elkaar te brengen. "Als sport moeten we een gesprek hebben over hoe we het kunnen regelen voor de toekomst, zodat we spannendere races krijgen en het veld dichterbij elkaar brengen. Dan krijg je nauwe gevechten tussen een Red Bull en een Ferrari en een Mercedes en een Aston Martin. Dat zou episch zijn", zo zegt Hamilton in de Chequered Flag-podcast van de BBC.

Hamilton wil niet meer dominant zijn

Het jarenlang dominant zijn, iets dat hij in het verleden was en Verstappen nu is, is niet iets wat hij voor zichzelf weer hoopt in de toekomst. Hamilton is er klaar mee titel na titel te winnen in een dominante auto. "Ik droom er niet van om ooit weer een dominante periode voor mijzelf te hebben, waarin ik meerdere wereldtitels achter elkaar win", zo zegt hij. "De hoop is dat je minstens bij het gevecht betrokken bent tussen God mag weten hoeveel (auto's en teams, red.)."

Close racing moet terugkeren in F1

Het eenzaam aan kop rijden is dus niet iets waar Hamilton naar terug verlangt. Hij wil weer close racing zien in de koningsklasse. "Dat is mijn droom, want ik ben opgegroeid met het racen in karts en dat waren wiel-aan-wiel-gevechten", aldus de coureur uit Stevenage.