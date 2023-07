Brian Van Hinthum

Dé grote verrassing tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië was natuurlijk het team van McLaren. Voor het oog van honderdduizenden uitzinnige Britse fans posteerden Lando Norris en Oscar Piastri hun razendsnelle bolides op P2 en P3. Na afloop waren de fans rondom het circuit dan ook lyrisch.

Waar de ogen wellicht voor de race op Silverstone voornamelijk gericht waren op Lewis Hamilton en George Russell van Mercedes, werden de Britse fans op het regenachtige circuit getrakteerd door het 'eigen' McLaren. Gewapend met upgrades, die als een trein lijken te lopen voor de formatie van Andreas Stella en Zak Brown, kwamen de oranje wagens als een duveltje uit een doosje bovendrijven op het Britse asfalt. Tijdens een zeer vermakelijke kwalificatie hadden zij het bij het rechte eind, en moesten ze alleen Max Verstappen voor zich dulden. Geen schande, natuurlijk.

Dolgelukkige Britse fans

Na afloop ving GPFans de fans rondom het circuit op om hen te vragen naar hun mening en vanzelfsprekend werd er met veel enthousiasme gesproken. "Ik heb zo hard staan juichen! Het is geweldig om te zien. Norris op P2 is fantastisch. Piastri op P3 betekent een goede auto. Dat is heel leuk. Een beetje teleurstellend dat Max op P1 staat, maar dat kun je verwachten. Het is heel goed." De dolblije fan zag de McLaren-dubbelklapper echter niet aankomen. "Nee, ik had Carlos Sainz verwacht om Max het vuur aan de schenen te leggen. Hij deed het vorig jaar zo goed hier. Ook deed hij het in de trainingen goed. Ook Alex Albon ging lekker, dus ik had de McLarens niet vooraan verwacht." Ondanks de vele Mercedes-fans, zegt hij dat de gunfactor groot was. "Zelfs de Mercedes-fans waren voor Norris aan het juichen. Zeker omdat het leek dat hij P1 kon gaan pakken. Er was een groot gejuich onder de fans voor Norris."

Vervolgens stuiten we op een aantal van die Mercedes-fans. De Zilverpijlen hadden niet hun beste dag, maar desalniettemin is de gunfactor voor de oranje concurrent groot. "Lando heeft het geweldig gedaan. We dachten heel even dat hij pole kon pakken, maar Verstappen is wie hij is en hij is wist hem nét te verslaan." De Mercedes-liefde werd even aan de kant geschoven om de landgenoot aan te moedigen. "We houden echt van Hamilton. Hij is de afgelopen jaren geweldig geweest, maar het is goed om wat competitie te zien ontstaan. Russell komt er ook aan. Maar het was goed, we gunnen het Norris ook."

DNF Verstappen?

De teleurstelling was dan ook groot toen de Britten zagen dat het tóch weer uitgerekend Verstappen was die het feestje van de fans even verziekte. "Niemand wil dat het gebeurt, maar het gebeurt. Dat komt natuurlijk door de rivaliteit die ontstaan is met Hamilton. Maar goed, hij zit op een ander niveau en in een andere auto." Even later komen er weer wat blije McLaren-fans langs. "Een fantastische dag. Briljant, geweldig van McLaren", zegt een vrolijke dame. "Het was een goede dag, ik heb ervan genoten. De tweede en derde plek voor McLaren, we kunnen niet klagen", voegt haar gezelschap toe. Op de slotvraag of de Britten op zondag hopen op een DNF van Verstappen of een 'divebomb' van Norris aan het adres van Verstappen is men duidelijk. "Bocht één, Lando, Max en een beetje actie. Hopelijk!"