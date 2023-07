Lars Leeftink

Volgens Charles Leclerc werd hij tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië in de weg gezeten door Carlos Sainz toen hij wou beginnen aan een snelle ronde. De Monegask kwam uiteindelijk toch op P4 terecht.

In gesprek met Viaplay liet Leclerc weten zonder al te veel vertrouwen richting de zaterdag te gaan, maar vervolgens zag hij dat de auto van Ferrari het op zaterdag een stuk beter deed dan de Monegask had verwacht. "Na de afgelopen paar races had ik wat vraagtekens geplaatst, aangezien ik het moeilijk had in deze omstandigheden met de zachte band. Maar op zaterdag hebben we echt progressie geboekt en voelde ik me zelfverzekerd."

Moment met Sainz

Leclerc kreeg toen echter te maken met een hindernis: teamgenoot Sainz. Dit liet hij ook merken via de boardradio, waardoor het wel duidelijk was dat Leclerc niet blij was met de Spanjaard. Na de kwalificatie legt hij het als volgt uit. "Ik zei dat ik voor wilde gaan, en in de chaos haalde Carlos mij in de laatste bocht in. Omdat we zeer kleine marges hebben was het niet echt ideaal, maar we hebben het er nog wel over en dan weet ik zeker dat hij het begrijpt. Het was overall een goede kwalificatie, maar ik heb niet alles in dat rondje gestopt wat erin zat."

Ook Leclerc was verrast toen hij McLaren op P2 en P3 zag staan met Lando Norris en Oscar Piastri. "Het was verrassend om te zien dat McLaren zo snel was. Onze situatie is niet ideaal, want we kwamen wat tijd tekort om op de eerste startrij te staan. We hebben wel alles gemaximaliseerd na het probleem in VT2. Alles is mogelijk voor morgen. Het gaat een spannende zondag worden."