Lars Leeftink

Zaterdag 8 juli 2023 17:29 - Laatste update: 17:32

Max Verstappen sloot de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië zaterdagmiddag af op P1, waardoor hij pole position veroverde voor de race aanstaande zondag. Het is zijn vijfde pole position op rij, wat een persoonlijk record is.

De Nederlander versloeg verrassend genoeg Lando Norris en Oscar Piastri, die een goede kwalificatie reden. De Nederlander blikt na afloop van de kwalificatie terug op de sessie. "Het was een bizarre kwalificatie. Vrij hectisch en glad op sommige plekken, maar ik denk dat we onze rondjes prima gereden hebben. In Q3 was ik verrast dat ik hun [Norris en Piastri] daar zag staan, maar het is goed voor McLaren om hier te staan. Wat onze prestatie betreft ben ik erg blij met pole position."

Artikel gaat verder onder video

Lastige omstandigheden

Vervolgens wordt Verstappen gevraagd wat deze kwalificatie zo lastig maakte. "Zeker Q1 en Q2 waren lastig, er waren nogal wat natte plekken. Je moest voorzichtig zijn, maar natuurlijk moet je ook dicht in de buurt van de limiet komen. Als je echter een snelle auto hebt hoef je ook niet 100% alles te geven. Ik denk dat daarom in Q3, toen we er echt voor gingen, het gat ook wat groter werd. Het was geen groot verschil naar hun [McLaren], maar voor ons was dit een prima dag en ik kijk uit naar morgen."