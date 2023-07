Lars Leeftink

Zaterdag 8 juli 2023 16:41 - Laatste update: 16:49

Nyck de Vries kwam na een chaotische eerste kwalificatiesessie voor de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië niet verder dan P19. De Nederlander was wel blij met zijn AT04, maar dankzij de lastige omstandigheden kon hij niet alles uit zijn auto halen.

Na afloop van Q1 sprak De Vries met Viaplay. De Nederlander was niet per se blij met de omstandigheden. "De regen kwam eraan, iedereen wou snel naar buiten om een rondje op de slicks te zetten en op dat moment stond ik er wel redelijk goed voor. Ik denk dat we dat ook wel hadden verdiend. In de laatste run moest het in het laatste rondje gebeuren en iedereen stond toen [na de rode vlag] stil in de pitstraat. Iedereen had daar last van, maar onze banden waren verre van optimaal en warm genoeg. Ik had niet echt vertrouwen om aan te vallen. In de laatste chicane was het ook nog nat, verremde ik mij en verloor ik tijd. Toch waren we al met al niet snel genoeg om erbij te zitten, maar het geeft niet een goed beeld van hoe de sessie is verlopen."

Artikel gaat verder onder video

Geen goed beeld

De Vries legt vervolgens uit waarom P19 geen goed beeld geeft van de AT04 in Silverstone. "Omdat ik denk dat we er beter bij zaten dan nu lijkt en het aan het einde eigenlijk aankomt op een shootout van een rondje in lastige omstandigheden. Hoe later je vertrekt en naar het stoplicht gaat, hoe meer temperatuur je hebt en hoe droger het circuit is. Dat was een lastig spelletje."