Remy Ramjiawan

Zaterdag 8 juli 2023 09:51 - Laatste update: 12:21

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft in de BBC Radio 5Live-podcast aangegeven dat de Formule 1 de regels moet veranderen, zodat verschillende teams voor de zeges kunnen vechten. De Brit heeft zelf genoten van een dominante periode binnen de sport, maar benadrukt dat het minder leuk is om te winnen als de concurrentie niet sterk genoeg is.

De 38-jarige Hamilton heeft zich in de voorbije weken uitgelaten over de huidige staat van de Formule 1. De Brit vindt dat de dominantie van Red Bull niet goed is voor de sport. In Oostenrijk opperde hij het idee om een startdatum voor de ontwikkeling van de auto's in te voeren. Het idee is dan dat teams niet meer aan de auto van volgend jaar kunnen gaan werken, voor een bepaalde datum. De hoop is dat de voorsprong van een topteam hiermee verdampt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Doornbos hoopt op terugkeer F1-rechten bij Ziggo: "Formule 1 is wel echt het pareltje"

Dominantie niet de meest bevredigende periode

Over het 2021-seizoen wordt nog altijd nagepraat. Nog los van de uitkomst, zaten de Formule 1-fans het hele seizoen op het puntje van hun stoel. Dat is in het huidige tijdperk niet aan de orde, want Red Bull Racing heeft simpelweg een betere auto op het asfalt gezet, dan de concurrentie. "Uiteindelijk is dat al voor een hele lange tijd het probleem binnen onze sport, hier waren altijd grote stukken van dominantie. Ik had het en ik had echt, echt geluk om het hier met dit team te hebben. Michael [Schumacher] had het, Seb [Vettel] had het, nu is het Max zijn periode. Het is niet te zeggen hoe lang die zal duren. Toen wij dominant waren, waren de beste jaren dat we vochten met Red Bull [en] Ferrari. Op sommige andere momenten, toen het gat wat groter was, was dat niet echt de meest bevredigende periode", zo vertelt de Brit. Daarnaast wil hij ook niet het werk van Red Bull teniet doen. "Dat is waar Max is [op dit moment]. Uiteindelijk hebben hij en zijn team het gewoon beter gedaan dan alle anderen. Dat kun je ze niet afnemen."

Startdatum ontwikkeling

In Oostenrijk gooide Hamilton het balletje op voor een startdatum voor de ontwikkeling van de nieuwe auto. Red Bull-teambaas Christian Horner had de suggestie van de hand gedaan, maar Hamilton vindt dat er een discussie binnen de sport moet komen over de competitiviteit. "Als sport moeten we een gesprek hebben over hoe we het kunnen instellen om beter te zijn voor de toekomst, zodat we competitievere races hebben. Als het mogelijk is, dan moet het veld dichter bij elkaar zitten en hebben we close gevechten tussen een Red Bull en een Ferrari en een Mercedes en een Aston [Martin]. Dat zou episch zijn", aldus de Brit.