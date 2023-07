Remy Ramjiawan

Zaterdag 8 juli 2023 09:13 - Laatste update: 09:28

Volgens de doorgaans goed ingevoerde Joe Saward kan Alex Palou in september wellicht het stoeltje van Nyck de Vries overnemen. Dr. Helmut Marko zou gecharmeerd zijn van de 26-jarige Spanjaard die momenteel namens McLaren uitkomt voor het IndyCar-team van Chip Ganassi Racing.

Aan alles is te merken dat De Vries momenteel aan het knokken is voor zijn zitje bij AlphaTauri. De voormalig Formule E-kampioen is onlangs ook nog op scherp gezet door Red Bull-adviseur Marko. Die vertelde dat het geen geheim is dat de Nederlander voorlopig nog niet levert. Het is uiteraard aan De Vries om het tij te keren, maar volgens Saward, worden er al plannen gesmeed om de Nederlander te vervangen.

Alle pijlen wijzen naar Palou

In de Green Notebook zoomt Saward in op de situatie bij AlphaTauri. Daarin wijst de Brit naar de contractuele status van Palou. Die zou namelijk de mogelijkheid hebben om de overstap naar de Formule 1 te maken, wel zou dit allemaal tijdsgebonden zijn. Het IndyCar-seizoen loopt in september af en dat zou het moment zijn dat Marko kan toeslaan en het zitje van De Vries kan aanbieden, zo stelt Saward.

Alex Palou

'Ricciardo houdt zitje bij Red Bull warm voor Palou'

Uiteindelijk verwacht de Brit dat Palou vervolgens de teamgenoot van Max Verstappen bij het grote Red Bull Racing kan worden, maar hiervoor moet hij de nodige vlieguren bij het zusterteam van AlphaTauri maken. De bedoeling zou dan zijn om Palou vanaf 2024 naast Verstappen te zetten. Ook wordt er over een constructie gesproken waarbij Daniel Ricciardo in eerste instantie het zitje van Pérez overneemt bij Red Bull Racing en zodra Palou is klaargestoomd, dan kan hij het stoeltje naast Verstappen invullen.