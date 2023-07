Lars Leeftink

Woensdag 5 juli 2023 18:29 - Laatste update: 18:59

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft het idee dat Lewis Hamilton een 'slecht geheugen' heeft. De Oostenrijker deed deze uitspraken nadat Hamilton afgelopen weekend in Oostenrijk opperde voor regelwijzigingen en een specifieke datum waarop teams aan hun auto voor het volgende seizoen mogen werken. Allemaal om de dominantie van Red Bull en Max Verstappen tegen te gaan.

Hamilton kwam afgelopen weekend met het idee om een bepaalde datum aan te wijzen waarop de teams aan de auto van het seizoen dat komen gaat, in dit geval 2024, mogen gaan werken. De zevenvoudig wereldkampioen stelde augustus voor als eerste maand waarin alle teams dan voor het eerst aan hun nieuwe auto mogen werken. Hamilton weet namelijk dat Red Bull allang bezig is met de auto van 2024 en daarmee een voordeel heeft op de rest van het veld. Een oneerlijk voordeel, dat volgens Hamilton met regels aangepakt moet worden om de dominantie van Verstappen zijn team te verminderen.

Marko over suggestie Hamilton

In gesprek met Motorsport.com reageert Marko op de suggestie van Hamilton. "Het valt niet te controleren. Hij [Hamilton] heeft schijnbaar een vrij slecht geheugen. In de jaren dat Mercedes domineerde, begonnen ze ook veel eerder dan andere teams aan de auto voor het volgende jaar. Ze hadden toen vooral een superieure motor, eentje die veel meer pk's kon leveren dan de rest. Als je geen energie in het chassis van dit jaar hoeft te steken, dan ga je natuurlijk alvast naar volgend jaar kijken. Dat is gewoon hoe de Formule 1 werkt."

Dominantie Red Bull

Volgens Marko is de dominantie van Red Bull in het huidige tijdperk aan wat meer factoren te danken. "Bij ons is het nu een combinatie van een heel goed chassis, een goede motor en een uitzonderlijk goede coureur. Het team maakt in de uitvoering ook bijna geen fouten. We willen zoveel mogelijk races winnen, maar we moeten eerst de wereldtitels zien veilig te stellen. Dat blijft het allerbelangrijkste. Maak jullie daar maar geen zorgen over, hoor. We worden binnen dit team absoluut niet te relaxed of gemakzuchtig."