Max Verstappen vertelt dat hij de late pitstop tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in een poging het extra punt voor de snelste raceronde bij Sergio Pérez weg te snoepen, niet zag als een risico. Zijn team daarentegen, was iets aan de nerveuze kant.

Verstappen boekte afgelopen zondag op de Red Bull Ring zijn zevende Grand Prix-overwinning van het seizoen, nadat hij op zaterdag al de sprintrace op zijn naam had geschreven. De tweevoudig wereldkampioen is echter pas uitgegeten zodra alle kruimels van tafel zijn, en dus moest ook het extra punt voor de snelste raceronde eraan geloven. Met nog twee ronden te gaan had Verstappen een dusdanig grote voorsprong op Charles Lecerc - de nummer twee in de wedstrijd - dat hij zich een extra pitstop kon veroorloven.

Extra punt

De coureur met startnummer één dook naar binnen voor een setje softs en klokte in de allerlaatste ronde van de race de snelste raceronde, waarmee hij het extra punt hiervoor wegkaapte bij teammaat Sergio Pérez. Over de boordradio was te horen dat zijn team niet per se stond te springen voor de Nederlander om naar binnen te komen, omdat een pitstop nooit helemaal zonder risico's komt. Bij Verstappen zit het echter wel goed qua vertrouwen in zijn pitcrew, zo blijkt na afloop.

Geen risico voor Verstappen

"Dat was niet gepland", vertelt Verstappen na afloop over de late pitstop." Gevraagd naar hoe groot risico het was, klinkt het: "Voor mij geen, maar voor het team... Ik denk dat zij wat nerveuzer waren. Maar ik bedoel, ik zag het gat en ik had zoiets van: 'we moeten pitten, ik wil voor de snelste ronde gaan.' Als je de kans hebt, weet je... En dat is wat we hebben gedaan." Of de snelste raceronde meer voor Verstappen betekent dan alleen een extra puntje? "Misschien."