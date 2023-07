Jeen Grievink

Zondag 2 juli 2023 21:11 - Laatste update: 21:11

Max Verstappen kwam vanmiddag - je zou inmiddels bijna zeggen zoals gewoonlijk - als winnaar over de streep tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Na afloop verscheen Christian Horner bij de microfoon van Sky Sports en daar kreeg hij voor de zoveelste keer de vraag of Red Bull alle races in 2023 zou kunnen winnen.

Verstappen begon de race op de Red Bull Ring vanaf pole position en wist deze om te zetten in een overwinning. Hij bezorgde zijn team hiermee alweer de negende zege van het seizoen. Red Bull - en met name Verstappen - lijkt niet te stoppen dit jaar. Toen Horner na afloop van de race in gesprek ging met Simon Lazenby van Sky Sports, kreeg hij dan ook wederom de vraag of Red Bull alle races van 2023 zou kunnen winnen. "Is er iets in je achterhoofd, een gedeelte dat denkt dat je misschien een heel seizoen ongeslagen zou kunnen afwerken als je geen betrouwbaarheidsproblemen hebt?", zo klonk het uit de mond van Lazenby.

Horner "word gek" van vragen over dominantie

Horner reageerde ietwat geïrriteerd op de vraag van de Britse televisiezender. "Ik word gek als je die vragen stelt. We kunnen maar één race tegelijk bekijken", zo begon hij zijn antwoord. "Kunnen we het? Ja, gaan we het doen? Wie weet. Ik bedoel; betrouwbaarheid, het weer..." Volgens de Red Bull-teambaas zijn er tal van externe factoren die nog roet in het eten kunnen gooien. "Er zijn zoveel variabelen in dit spel en we bekijken de dingen race voor race."

Verstappen stijgt boven zichzelf uit

Maar dat Red Bull en Verstappen in een geweldige vorm verkeren, kan Horner niet ontkennen. Hij is dan ook in zijn nopjes met hoe het seizoen tot dusver verloopt. "Het hele team levert geweldig werk. Max stijgt momenteel ook boven zichzelf uit, dus als collectief heeft de groep geweldig werk geleverd", aldus Horner.