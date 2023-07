Jeen Grievink

Zondag 2 juli 2023 19:09 - Laatste update: 19:26

De uitslag van de Grand Prix van Oostenrijk gaat mogelijk op de schop. Aston Martin heeft een protest ingediend bij de FIA en deze lijkt een behoorlijke kans van slagen te hebben. De Britse renstal beweert dat de stewards een aantal overschreden track limits niet hebben bestraft en de FIA erkent dat ze er mogelijk een paar gemist hebben.

De track limits zijn het gehele raceweekend al hét onderwerp van gesprek in Oostenrijk. Het overschrijden van deze limieten kan behoorlijke consequenties hebben, maar toch lukte het de coureurs vaak niet om binnen de lijntjes te kleuren. Het regende hierdoor straffen op de Red Bull Ring. Tijdens de kwalificaties op vrijdag en zaterdag werden er al flink wat rondetijden geschrapt, maar ook tijdens de Grand Prix van vandaag kwamen de stewards handen tekort. Letterlijk, zo lijkt het wel, want het heeft er alle schijn van dat de wedstrijdleiding niet alle overschreden track limits heeft bestraft. En daar heeft Aston Martin nu protest tegen aangetekend. Mogelijk met succes, zo bevestigt de FIA zelf tussen neus en lippen door.

Artikel gaat verder onder video

Hercontrole van track limits tijdens GP Oostenrijk

In een bijgewerkt document laat de FIA weten dat Aston Martin mogelijk gelijk heeft. De stewards hebben wellicht inderdaad een overschreden track limits niet opgemerkt en/of bestraft. "De stewards hebben kennis genomen van het bestaan van een aantal geschrapte ronden (vanwege het overtreden van de baanlimieten) die onder onze aandacht werden gebracht na het ontvangst van het protest (van Aston Martin, red.)", zo valt er te lezen in het document. "Ze (de stewards, red.) hebben Race Control verzocht een hercontrole uit te voeren van alle geschrapte ronden met de straffen die zijn uitgedeeld. We merken op dat Race Control tijdens de race meer dan 100 verwijderde ronden heeft afgehandeld."

Mogelijk slecht nieuws voor Red Bull Racing

De hercontrole van de overschreden baanlimieten betekent mogelijk slecht nieuws voor Red Bull Racing. Sergio Pérez kreeg namelijk tijdens de race een waarschuwing, nadat hij meermaals de limieten had overschreden. Mocht er uit de hertelling blijken dat er ook van de Mexicaan nog een track limit is gemist, dan zou hij een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek krijgen, met als gevolg dat hij zijn podiumplaats verliest aan Carlos Sainz van Ferrari.

Er zullen echter meer coureurs zijn die hun hart vasthouden nu Race Control opnieuw onderzoek doet na het aantal overtredingen tijdens de wedstrijd. Als er meerdere overtredingen over het hoofd zijn gezien, dan kan dit de einduitslag nog wel eens flink op de schop gooien.