Lars Leeftink

Zondag 2 juli 2023 18:04 - Laatste update: 18:22

Aston Martin gaat de uitslag van de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk aanvechten bij de FIA. Het team moet hiervoor om 18:30 uur bij de stewards komen om uit te leggen waarom ze hun protest hebben ingediend. Reden voor het protest zijn de straffen die werden uitgedeeld vanwege het overschrijden van de track limits. Volgens Aston Martin zou de FIA er een paar gemist hebben.

De Grand Prix van Oostenrijk werd gedomineerd door overtredingen van coureurs die betrekking hadden op track limits. Negen coureurs kregen vijf of zelfs tien seconden straf na het overschrijden van deze limieten, maar daar zaten Alonso en Stroll niet bij. De reden achter het protest is dan ook het feit dat Aston Martin van mening is dat een paar coureurs ook een straf voor track limits had moeten krijgen en ze van de stewards verwachten dat ze de beelden nog eens gaan bekijken. Fernando Alonso werd zesde in Oostenrijk, Lance Stroll tiende. Wellicht gaat er dus nog wat aan de uitslag van de race veranderen.

Protest Aston Martin