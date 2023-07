Lars Leeftink

Zondag 2 juli 2023 22:41 - Laatste update: 22:46

De stewards hadden het tijdens de Grand Prix van Oostenrijk enorm druk met track limits. Net zoals op vrijdag en zaterdag hadden coureurs het lastig om binnen de witte lijnen van de baan te blijven. Een overzicht van alle straffen die werden uitgedeeld tijdens de race in Spielberg.

Op vrijdag en zaterdag moest de FIA ook al flink aan de bak om alle overtredingen in de gaten te houden en rondetijden als ongeldig te verklaren. Dit leverde na de twee kwalificaties en de sprintrace al flink wat klachten op van de coureurs. Tijdens de race was het echter nog erger, want veel coureurs gingen over het maximale aantal keren heen dat ze over de limieten van de baan mochten gaan. Sommige zelfs meerdere keren.

Aantal straffen

Acht coureurs kregen een straf voor het overschrijden van de track limits in Oostenrijk. Zo bleek dat Lewis Hamilton en Carlo Sainz, die voorin reden, werden bestraft met twee keer vijf seconden. De overige namen zijn Esteban Ocon, Alex Albon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda en Logan Sargeant. Nyck de Vries kreeg vijf seconden straf voor het van de baan drukken van Magnussen tijdens een inhaalactie, maar ook vijftien seconden voor het overschrijden van track limits. Ocon maakte het echter helemaal bont, want hij kreeg in totaal 30 seconden straf vanwege meerdere track limits.

Uitgedeelde straffen FIA

Lewis Hamilton [Track Limits x2] +10s

Carlos Sainz [Track Limits x2] +10s

Esteban Ocon [track Limits x2] +30s

Nyck de Vries [Track Limits x3] +15s

Alex Albon [Track Limits x2] +10s

Yuki Tsunoda [Track Limits] +5s

Pierre Gasly [Track Limits x2] +10s

Logan Sargeant [Track Limits x2] +10s