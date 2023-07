Jeen Grievink

Een opvallend moment tijdens de Grand Prix van Oostenrijk: Toto Wolff voelde zich genoodzaakt zich te melden op de boordradio van Lewis Hamilton, nadat de Brit een klachtenregen had losgelaten richting zijn engineer. Wolff vond het duidelijke welletjes geweest en vroeg Hamilton zich te focussen op het rijden.

Hamilton werd even tot de orde geroepen door Wolff, nadat hij over de boordradio aan het klagen was over van alles en nog wat. Zo klaagde de zevenvoudig wereldkampioen dat zijn auto erg langzaam was en meldde hij meermaals dat diverse coureurs, waaronder Lando Norris, meermaals de baanlimieten overschreden. Hamilton zelf kreeg ook een tijdstraf aan zijn broek vanwege track limits, maar dat had volgens hem alles te maken met zijn beperkte wagen. "Ik krijg de auto niet gedraaid", zo klonk het mopperend over de radio. Dit ging maar door, totdat Wolff besloot in te grijpen.

Wolff grijpt in na klaagzang Hamilton op radio

Peter Bonnington had als race-engineer zijn handen vol aan het rustig houden van Hamilton tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Wolff zag het gemopper enige tijd door de vingers, maar besloot zich uiteindelijk toch te melden op de radio. Hij gaf zijn coureur een duidelijk boodschap mee: focus je op het racen. "Lewis, we weten dat de auto slecht is, doe het er alsjeblieft mee", zo klonk het uit de mond van Wolff. Het zal de spanningen in het kamp van Mercedes alleen maar verder doen toenemen, want de Zilverpijlen hadden gehoopt de juiste weg te zijn ingeslagen met de ontwikkeling van de W14. Daar was in Oostenrijk echter weinig van terug te zien.

Toekomst Hamilton bij Mercedes

Daarnaast heeft Hamilton nog steeds geen handtekening gezet onder een nieuw contract, waardoor zijn verbintenis officieel nog steeds na het einde van dit seizoen afloopt. Nu de W14 toch niet op het juiste spoor lijkt te zitten en de frustraties van Hamilton weer boven kwamen drijven, blijft het de vraag of en wanneer er een akkoord bereikt zal worden.