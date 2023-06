Brian Van Hinthum

Charles Leclerc probeerde vrijdag alles uit de kast te halen om Max Verstappen van zijn verwachte pole position te beroven, maar de Monegask kwam nipt tekort op de Nederlander. Desalniettemin is de Ferrari-coureur uitermate tevreden na een prima verlopen vrijdag in Spielberg.

Het is voorlopig nog niet het seizoen geworden waar Ferrari van gedroomd had, maar stukje bij beetje lijkt het team van Fred Vasseur steeds meer consistentie en snelheid te vinden in de Ferrari van dit seizoen. Na een belabberde kwalificatie in Montreal, zat de Maranello-formatie er tijdens de race in Canada uitstekend bij. Helmut Marko stipte daarna al aan rekening te houden met de rode Italiaanse bolides, en de Oostenrijker leek daarin geen ongelijk te hebben.

Leclerc is blij

Terwijl de monteurs in de Red Bull-garagebox al applaudisseerden na het rondje van Verstappen, kwam Leclerc met een 1:04.439 over de streep. Een mooie tijd, maar nipt te weinig om de pole van Verstappen aan te vallen. Toch overheerst de tevredenheid na afloop. "Het voelt goed om eindelijk weer een goede kwalificatie te hebben. Eindelijk weer een keer op de voorste rij. Het weekend stond in het teken naar het bouwen van dat allerlaatste rondje. Ik had niet verwacht zo dicht op Max te staan", reageert de Ferrari-coureur na afloop.

Red Bull moeilijk maken

Hij vervolgt: "Het is een grote stap vooruit. Ik wil iedereen bedanken voor het harde werk van de afgelopen drie weken, dat is heel indrukwekkend. Nu moeten we het vertalen naar de race op zondag. Iedereen zit zo dicht op elkaar. Ik ben in ieder geval blij." Leclerc krijgt de vraag hoe het zit met de racepace na de goede vertoning in Montreal. "We moeten ons focussen op de consistentie. Hopelijk hebben we zondag dezelfde pace. Red Bull is sneller op racepace, maar als we het ze moeilijk kunnen maken, dan doen we dat."