Jan Bolscher

Vrijdag 30 juni 2023 18:15 - Laatste update: 18:16

Max Verstappen heeft pole position gepakt voor de Grand Prix van Oostenrijk van aanstaande zondag. De Nederlander zette een 1.04.391 op het bord en liet daarmee de concurrentie achter zich.

De kwalificatie op de Red Bull Ring was een interessante, maar dit keer niet aleen vanwege de minimale verschillen. De baanlimieten speelden namelijk ook dit jaar weer een grote rol in Spielberg. Verschillende coureurs, waaronder Verstappen zelf, zagen meerdere keren hun rondetijd afgepakt worden omdat ze te wijd gingen. Teammaat Sergio Pérez bleef hierdoor steken in Q2. De Mexicaan overschreed bij alle drie zijn runs de baanlimieten en bleef zo steken op P15. Charles Leclerc kwalificeerde zich als tweede, op slechts 0,048 van de tweevoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

Baanlimieten

"Het was heel lastig vanwege alle baanlimieten", klinkt het na afloop. "We doen het niet expres, maar met deze snelheden en al deze hogesnelheidsbochten, is het heel moeilijk om de witte lijn in te schatten. Daarom zag je vandaag heel veel coureurs verrast worden, waaronder mijzelf. Het ging om overleven, zelfs in Q3. In de eerste run zette je gewoon een banker lap neer. Dat maakt het wel wat minder leuk. Natuurlijk ben ik nog steeds heel blij om op pole te staan, maar we hebben nog een lang weekend te gaan."

Lang weekend voor de boeg

Gevraagd naar de lastige middag van zijn teammaat, vertelt Verstappen: "Het is hier altijd heel lastig, ieder jaar weer. De auto's zijn groot en zwaar. Het is heel moeilijk om het in te schatten op deze snelheden op basis van zo'n dunne witte lijn. We weten dat dit een ander weekend is met het format, maar ik ben blij met vandaag. Morgen is het weer een hele andere dag, maar de auto is in ieder geval snel. Dat is het belangrijkst."