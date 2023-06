Remy Ramjiawan

Donderdag 22 juni 2023 15:42

Daar waar de buitenwacht speculeert over het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing, geeft Helmut Marko aan dat Sergio Pérez precies doet wat het team van hem mag verwachten. Ook de adviseur van het team ziet dat er een schepje bovenop moet, maar tegelijkertijd wijst ook Marko naar de Mexicaan als ideale tweede man bij Red Bull.

Checo begon het 2023-seizoen ijzersterk en wist nog niet eerder zo dicht op het puntenaantal van teamgenoot Verstappen te zitten. Toch viel het na de race in Miami allemaal als een kaartenhuis in elkaar, want in Monaco, Spanje en in Canada werden er geen podiumplekken gescoord. Ook Pérez zelf heeft al aangegeven dat de vorm zo snel mogelijk moet terugkeren. Marko heeft het gespeculeer over het zitje van de Mexicaan ook gezien en geeft bij F1-Insider opheldering.

'Hij doet wat van hem wordt verwacht´

De tachtigjarige Oostenrijker is ondanks de huidige vormdip nog altijd tevreden met 'Checo': "Wij nemen luxeproblemen ook serieus. Wat Pérez betreft: nuchter gezien heeft hij tot nu toe het werk gedaan, dat we van hem verwachten. Er wordt van hem verwacht dat hij bijdraagt aan de overwinning in het constructeurskampioenschap en de huidige puntentelling bewijst dat hij gelijk heeft." Daarnaast heeft de Mexicaan al drie (inclusief sprintrace) zeges achter zijn naam staan in 2023, al waren dat wel allemaal stratencircuits. Marko heeft er nog altijd vertrouwen in: "Hij heeft ook bewezen dat hij races kan winnen als hij op zijn best is."

Is Pérez nu zo slecht of Verstappen zo goed?

Ondanks de laatste paar races, staat Pérez nog altijd op de tweede plek in het klassement, al is de achterstand op teamgenoot Verstappen inmiddels wel opgelopen naar 69 punten. Marko wijst niet zozeer naar een matig optreden van de Mexicaan, hij vindt simpelweg dat Verstappen op dit moment uitblinkt. "De vraag of hij goed genoeg is, is voor ons niet aan de orde. Want Max wordt steeds beter en de vraag die je moet stellen is een andere: Wie zou het alternatief zijn? Is er iemand die Max op dit moment echt zou kunnen uitdagen? Ik zie eerlijk gezegd niemand", aldus Marko.