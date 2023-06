Remy Ramjiawan

Woensdag 21 juni 2023 15:26

Nadat de teams eerder al de vervroegde introductie van de intermedaties zonder warmtedekens hebben tegengehouden, willen de Formule 1-renstallen ook voorkomen dat er van 2024 wordt geracet op droogweerbanden zonder warmtedekens, zo meldt Autosport.

De Formule 1 heeft als doelstelling om de sport duurzamer te maken en de verdwijning van de bandenwarmers hoort bij dat plan. Toch moeten de wijzigingen worden goedgekeurd door de FIA, FOM, maar dus ook de teams. Die zouden niet staan te springen om banden zonder warmtedekens en wijzen naar potentiële gevaarlijke situaties. Oorspronkelijk was het plan om vanaf 2024 compleet af te rekenen met de bandenwarmers, maar de regels werden aangepast waardoor er een mogelijkheid was om dat terug te draaien, tenzij Pirelli eind juli kan aantonen dat het een band heeft weten te ontwikkelen, waar de teams tevreden mee zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Teams houden vervroegde introductie nieuwe intermediates tegen, Pirelli verbijsterd

Test op Silverstone

De full wets zonder warmtedekens kwamen voor het eerst in actie in Monaco en dus hebben de teams al enigszins toestemming gegeven voor de aanpassing. Dinsdag werd bekend dat de teams de vervroegde introductie van de intermediates zonder bandenwarmers hebben tegengehouden en nu blijkt dus dat dit ook gaat gelden voor de droogweerbanden. Toch worden de banden nog eenmaal getest en dat zal na de Grand Prix van Groot-Brittannië gebeuren, waar onder andere Daniel Ricciardo voor Red Bull het nieuwe rubber zal uittesten.

'Niet wat de coureurs willen'

Diverse teambazen hebben zich bij het medium voorzichtig uitgelaten over de nieuwe banden. "Ik denk dat we ons oordeel zullen bewaren totdat we een test hebben gedaan", zo vertelde Christian Horner. Toch wees de teambaas van Red Bull naar de weerstand: "Ik denk niet dat dit is wat de coureurs willen. Maar mijn angst met deze dingen is dat wanneer je denkt dat je iets simplistisch gaat bereiken dat betere races zou creëren, dat er dan heel veel moeite zal worden gestoken in het proberen om banden heel snel op te warmen, tijdens out-laps enzovoort, dat zou veel meer kosten kunnen opleveren. Iedereen heeft bandenwarmers, ze doen het werk. Ik denk dat we moeten kijken naar duurzame manieren om die warmtedekens aan te drijven in plaats van ze te verwijderen."

Mike Krack

Teambazen hopen op andere oplossingen

Ook de technisch directeur van Mercedes, James Allison, is kritisch op de verdwijning van de dekens en James Vowles vindt dat de nieuwe banden zich nog niet hebben bewezen. Daarnaast vindt Otmar Szafnauer dat de bandenwarmers een essentieel onderdeel zijn van de sport en Aston Martin-teambaas Mike Krack wil vooral even de data afwachten. "Wat we moeten doen, is proberen zoveel mogelijk informatie te hebben voor het moment dat er wordt gestemd, en dan een beslissing nemen", aldus Krack.