Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Canada

Remy Ramjiawan

Zondag 18 juni 2023 18:15 - Laatste update: 18:57

De FIA heeft zo'n twee uurtjes voordat de startlichten in Canada uitgaan de definitieve startopstelling bekendgemaakt. Na de kwalificatie zaten diverse coureurs nog in de wachtkamer bij de stewards om de diverse overtreding te bespreken en af te wachten op hun eventuele straf. Dat is inmiddels allemaal verwerkt en de autobond heeft de definitieve startgrid gedeeld.

Max Verstappen start zondagavond nog altijd van pole position. Fernando Alonso is een plekje doorgeschoven naar P2, want Nico Hülkenberg reed weliswaar de tweede tijd, maar kreeg achteraf een gridstraf van drie posities. Lewis Hamilton schuift daardoor ook op naar de derde plek en achter hem teamgenoot George Russell. The Hulk start in Canada uiteindelijk vanaf P5 en ziet achter zich Esteban Ocon staan. Lando Norris en Oscar Piastri staan op P7 en P8 en het duo van Ferrari bezet plek tien en elf, waarbij Charles Leclerc voor zijn teamgenoot staat.

Startopstelling

Sergio Pérez vertrekt vanaf plek twaalf en Kevin Magnussen is ook een plekje opgeschoven, door de straf die Lance Stroll heeft gekregen. De Deense Haas-coureur start vanaf plek dertien. Valtteri Bottas vangt de race in Montreal aan vanaf P14. Pierre Gasly, die naar eigen zeggen een zesde tijd in handen had, moet het doen met P15 en Stroll is door zijn gridstraffen teruggezet naar positie nummer zestien. Nyck de Vries staat op de zeventiende positie en Logan Sargeant op P18. Ook Yuki Tsunoda heeft gridstraffen gekregen en hij zal zondagavond vanaf P19 moeten gaan beginnen. De hekkensluiter is Zhou Guanyu.