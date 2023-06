Remy Ramjiawan

Donderdag 15 juni 2023 18:25

De 33-jarige Sergio Pérez heeft inmiddels de achterstand op teamgenoot, maar vooral klassementsleider Max Verstappen, ook zien groeien naar 53 punten. Hoewel ook hij vindt dat het een enorm gat is, vertrouwt Checo erop dat het allemaal binnen een oogwenk kan veranderen.

Checo kwam prima de startblokken uit in het 2023-seizoen, waarbij hij dicht in de buurt kwam van het puntenaantal van zijn Nederlandse teamgenoot. Dit jaar heeft hij meer dan eens uitgesproken dat de titel zijn doelstelling is, maar daarvoor moet hij de slechte dagen proberen te minimaliseren. In Monaco wist de Mexicaan geen punt te pakken en in Spanje knokte hij zich terug naar een verdienstelijke P4. Toch zal de Mexicaan er een schepje bovenop moeten gaan doen, wil hij een constante factor voor het kampioenschap blijven.

'Slechte weekenden wegwerken'

De inconsistentie is nog een verbeterpuntje voor Pérez en bij TUDN realiseert hij zich dat ter degen. "We staan nu tweede, wat de volgende stap is, is om eerste worden. Er is een groot gat, maar alles verandert heel snel", zo wijst hij naar de vijftien races die het 2023-seizoen nog telt. Het zal echter geen gemakkelijke strijd worden, want Verstappen weet op zijn slechte dagen vaak nog als tweede over de streep te komen. "Het zal belangrijk zijn om geen slechte weekenden te hebben, het zal belangrijk zijn om terug te komen op het podium, om daar te blijven en dan zien we wel wat er gebeurt", zo stelt hij realistisch.

In plaats van telkens over het kampioenschap na te denken en zichzelf daarmee misschien te veel druk opleggen, wil Pérez het nu van race tot race gaan bekijken. "We moeten race voor race gaan, de vorm en het momentum terugvinden. Ook de belangrijke momenten pakken, want het is nog erg lang, er kan van alles gebeuren", aldus Checo.