Charles Leclerc zal de Grand Prix van Spanje aanvangen vanuit de pitstraat. Hij heeft een versnellingsbakwissel gedaan voor de race op Circuit de Barcelona-Catalunya.

De Monegask maakte een desastreuze kwalificatie mee. Hij werd in Q1 geëlimineerd, nadat hij zich als negentiende had gekwalificeerd tussen Williams-coureurs Alexander Albon en Logan Sargeant.

Teleurstellende resultaat is mysterie

Het teleurstellende resultaat op de zaterdag in Montmeló blijft een mysterie voor het team van Ferrari en voor Leclerc: "Ik heb nu geen antwoorden. We moeten de data, maar ook vooral de auto bekijken," vertelde de 25-jarige na afloop van de kwalificatie tegenover onder andere GPFans. "Er was absoluut iets geks. Ik raakte hem bijna kwijt tijdens de rode vlag en ik reed 70 kilometer per uur, maar er was geen enkele waarschuwing." Nu heeft de Italiaanse renstal dus besloten om Leclerc vanuit de pitstraat te laten starten na een versnellingsbakwissel.

Versnellingsbakwissel

"Het is duidelijk dat het kwalificeren op de achterste rij ons de ongelukkige gelegenheid heeft gegeven om naar veel dingen te kijken en te overwegen," legde performance engineer Jock Clear uit tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, over de reden achter de versnellingsbakwissel. "[Leclerc] voelde zich in de kwalificatie meteen erg ongemakkelijk in de auto en had er geen vertrouwen in. Dus hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de versnellingsbak te wisselen. Dat is in feite de hele achterkant van de auto, eigenlijk om er gewoon zeker van te zijn dat er niets raars is." Ferrari zal in Maranello uitgebreid onderzoek doen naar de problemen met de SF-23 van Leclerc. Daar was vandaag te weinig tijd voor in Spanje.

Andere onderdelen

Naast de wissel van de versnellingsbak zijn er nog een aantal andere aanpassingen gedaan aan de auto van Leclerc. Zo krijgt de coureur een nieuwe batterij. Het is zijn derde nieuwe Energy Store van het seizoen, terwijl je er maar twee in het jaar mag gebruiken zonder gridstraf. Tevens heeft hij nieuwe control electronics gekregen. Dat is al zijn vierde in 2023, terwijl je maar twee nieuwe mag gebruiken zonder gridstraf. Aangezien Leclerc de race toch al vanuit de pitstraat zal aanvangen, hebben de gridstraffen geen invloed op zijn startpositie.