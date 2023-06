Vincent Bruins

Carlos Sainz wist zich op de voorste startrij te kwalificeren voor zijn thuisrace. De Ferrari-coureur zal de Grand Prix van Spanje op Circuit de Barcelona-Catalunya aanvangen vanaf de tweede positie achter Max Verstappen. Al zou hij liever vanaf de schone kant van de baan willen beginnen, hij benadrukt dat het vooral belangrijk zal zijn om een goede slipstream richting de eerste bocht te hebben.

Sainz versloeg onder andere Lando Norris, Pierre Gasly en Lewis Hamilton op jacht naar zijn beste kwalificatie van het seizoen tot nu toe. Terwijl hij in Q3 rondreed, was teamgenoot Charles Leclerc al bezig met de mediaverplichtingen, nadat de Monegask zich als negentiende had gekwalificeerd en niet doorging naar Q2.

Middenveld heel dicht bij elkaar

"Ik weet niet precies wat er met Charles is gebeurd, maar het is al het hele jaar hetzelfde verhaal," vertelde Sainz tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans. "Het voelt alsof de window [waarin de auto werkt] zeer klein voor ons is. Het is een erg lastige auto om mee te rijden. En zodra de omstandigheden wisselvallig worden, kan het de ene of de andere kant op gaan en vecht je constant met de balans. Het pakte voor mij prima uit, al was het wel zwaar, want nu lijkt het erop dat het middenveld ons echt begint te naderen. Je hebt de Alpines, zelfs de Haas, en ook Lando met de McLarens die verschijnen en gewoon meedoen in dat gevecht om de tweede of derde plaats. Het is duidelijk dat Red Bull een klasse apart is, maar voor alle anderen lijkt het erop dat het daar heel, heel dicht bij elkaar zit."

Slipstream richting bocht 1

"Ik zou het niet erg hebben gevonden als Lewis [Hamilton] of Lando beter dan ik had gekwalificeerd," vervolgde de 28-jarige uit Madrid. "Het is waarschijnlijk beter om vanaf de schone kant van de baan te starten, maar tegelijkertijd gaat het ook om de slipstream en het geluk of je überhaupt een slipstream krijgt richting de eerste bocht. Ik weet het niet. We zullen alles op alles zetten in de eerste bocht en we gaan voor het podium. En als Max iets geks doet, dan gaan we winnen."