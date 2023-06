Vincent Bruins

Zondag 4 juni 2023

Na zijn verreweg beste kwalificatie van het seizoen tot nu toe zal Lando Norris de Grand Prix van Spanje aanvangen vanaf de derde positie. Hij deelt de tweede startrij op de grid van Circuit de Barcelona-Catalunya met Lewis Hamilton na twee gridstraffen voor de Alpine van Pierre Gasly. De McLaren-coureur hoopt vandaag simpelweg goede punten te scoren.

Ook zijn teamgenoot Oscar Piastri maakte een prima zaterdag mee op de baan nabij Montmeló. De rookie kwam tevens in Q3 terecht en kwalificeerde zich als tiende, maar mag vanaf P9 beginnen vandaag.

Verrast door snelheid McLaren

"Ik zou zeggen van wel, ja," antwoordde Norris tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, op de vraag of hij verrast is door de snelheid van zijn MCL60-bolide dit weekend. "Ik denk dat we na VT1 zeiden dat het qua snelheid waarschijnlijk een van onze slechtste eerste vrije trainingen van het seizoen was. Dus ik denk dat het een grote verrassing voor ons allemaal is om hier vandaag te zitten. Door de koelere omstandigheden is alles een beetje naar ons toe gekomen. Het voelt een beetje raar, want ik had absoluut niet gedacht in de top drie te staan, maar ik ben erg blij om hier te zijn."

Verstappen inhalen

Het vertrouwen om een podium te pakken vandaag heeft de jonge Brit echter niet: "Nee, niet echt. Maar je weet maar nooit. Onze snelheid kan megagoed zijn en ik zou Max [Verstappen] kunnen bijhouden en inhalen. Hopelijk houdt hij me niet op, zoals in Monaco, maar we zullen het zien," zo grapt Norris. Toen de regen begon te vallen in de slotfase van de race in Monte Carlo, was hij net op een rondje gezet, maar hij was sneller op slicks dan Verstappen. "Het is een nieuwe dag, en we hadden ook niet verwacht dat we in de kwalificatie zo goed zouden zijn en, zoals Carlos zei, we staan aan de schone kant van de startgrid. Ik heb hem P2 gegeven omdat ik levend het circuit wilde verlaten. Dus ja, we zullen ons best doen voor de race, maar het doel voor zowel mezelf als voor Oscar is gewoon om wat goede punten te halen."