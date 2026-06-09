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F1 fans hide from the sun under umbrellas at the 2022 Barcelona GP

Weersverwachting Spanje: hitte en hoge bandenslijtage verwacht in Barcelona

F1 fans hide from the sun under umbrellas at the 2022 Barcelona GP — Foto: © IMAGO

Weersverwachting Spanje: hitte en hoge bandenslijtage verwacht in Barcelona

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Na de race in Monaco van afgelopen weekend strijkt het Formule 1-circus aankomend weekend neer in Spanje voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Waar de teams eerder nog rekening moesten houden met wisselvalligheid, lijkt het erop dat er in de regio Catalonië volop zonneschijn en stabiel zomerweer op het programma staat.

De zevende ronde van het wereldkampioenschap wordt verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló. Het raceweekend begint op vrijdag 12 juni 2026 met de eerste vrije training om half twee 's middags, gevolgd door de tweede sessie om vijf uur. Op zaterdag 13 juni werken de coureurs om half één de laatste training af, waarna om vier uur de kwalificatie van start gaat. De race zelf begint zondagmiddag 14 juni om drie uur volgens het standaard Europese tijdschema.

Warme temperaturen

Hoewel de regio rondom Barcelona eerder deze maand nog te maken had met zware onweersbuien en lokale overlast, is de weersituatie inmiddels volledig gestabiliseerd. De Spaanse weerdienst AEMET heeft dan ook geen waarschuwingen voor extreme hitte of onweer afgegeven voor het komende weekend. Op vrijdag stijgt het kwik naar verwachting tot 27 à 28 graden Celsius bij een onbewolkte hemel. Tijdens de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag loopt de temperatuur verder op richting de 29 graden. De kans op neerslag wordt voor het gehele weekend op nul procent geschat, terwijl er een zwakke tot matige wind waait uit zuidoostelijke richting. De nachten verlopen mild met temperaturen tussen de 16 en 19 graden.

Teams moeten anticiperen

Deze aanhoudende zonneschijn en hoge temperaturen zullen een aanzienlijke impact hebben op de strategie van de renstallen. De asfalttemperatuur op het Spaanse circuit zal naar verwachting ruim boven de veertig graden uitkomen, wat zorgt voor een verhoogde bandenslijtage op een baan die van nature al zwaar is voor het rubber. Omdat de kans op regen nihil is, kunnen de formaties hun afstelling vanaf de eerste vrije training volledig optimaliseren voor droge omstandigheden. Voor de aanwezige fans op de tribunes wordt aangeraden om zich goed in te smeren.

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