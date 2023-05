Vincent Bruins

Sergio Pérez maakte tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco in Q1 een flinke crash mee. Terwijl de Red Bull door een kraan in de lucht werd gehesen, was de vloer, waar wellicht het geheim van de snelheid van de RB19-bolide ligt, goed te zien. Teambaas Christian Horner denkt echter niet dat de concurrentie hier voordeel uit gaat halen.

Pérez maakte maar liefst vijf pitstops in de race op de straten van Monte Carlo. Hij had een nieuwe voorvleugel nodig, toen hij achterop Kevin Magnussen was gereden in de Nouvelle Chicane, en een gok op full wets pakte ook niet goed uit. Hij werd geklasseerd als zestiende op twee ronden achterstand van teamgenoot Max Verstappen.

Voor iedereen hetzelfde

"Het is erg onbeleefd om onder de rokken van mensen te gluren," grapte Horner tegenover de aanwezige media in Monte Carlo. Hij lijkt zich geen zorgen te maken over het feit dat geheimen van de RB19-bolide zouden worden onthuld. "Alle teams leken dit weekend wat te laten zien wat dan weer werd doorgespeeld. Iedereen heeft op een gegeven moment aan een kraan in de lucht gehangen. Het is dus voor iedereen hetzelfde." De 49-jarige Brit denkt dat de concurrentie toch al de vloer van de Red Bull heeft gezien.

Spionagefotografen

"Er worden wel vaker foto's van de vloeren gemaakt in de paddock," legde de teambaas verder uit. "Ze komen aan in busjes, ze werken met de auto's, de luiken staan omhoog. Elk team zal spionagefotografen in dienst nemen om foto's te maken van de auto's, wanneer ze uit elkaar liggen en de onderdelen los van elkaar te zien zijn. Zo gaat dat nou eenmaal. Ik denk niet dat dit de eerste foto van onze vloer was. Volgens mij is het wel de eerste keer dat de auto aan een kraan hing."