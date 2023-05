Vincent Bruins

Lance Stroll zal de Grand Prix van Monaco aanvangen vanaf de veertiende positie. Zijn Aston Martin-bolide bleek een boel schade te hebben opgelopen in de kwalificatie en dus is de vloer afgelopen nacht vervangen. Dat was echter niet het enige dat foutging voor de teamgenoot van Fernando Alonso.

Tom McCullough, de performance director van de Aston Martin, wist tegenover Adam Cooper te melden dat "bij het uitkomen van bocht 12 [Tabac] een stuk van de voorvleugel van [Lando] Norris de vloer beschadigde. Vanuit een aerodynamisch standpunt gezien, had hij een boel schade in de laatste sector."

Alles ging fout

"Alles ging eigenlijk fout," vertelde Stroll tegenover onder andere GPFans. "Ik kreeg de banden niet goed geprepareerd en toen moest ik me bij de weegbrug melden... Een heleboel dingen gingen gewoon fout. Ik miste bocht 18 [Antony Noghès] en verloor daardoor een halve seconde. Alles ging fout. Het ging mis met de banden door het verkeer en de timing met de weegbrug. Dus ja, dat was lastig."

Frustraties

"Ik ben dat zeker," vervolgde de 24-jarige Canadees op de vraag of hij gefrustreerd was. "Het gaat hier een uitdaging worden [om posities goed te maken]. Het potentieel was er. We waren derde in Q1, ik voelde me goed in de auto, maar het ging van kwaad tot erger in Q2. We moeten het [vandaag] gaan hebben van de strategie. Misschien rijden we lang door, misschien stoppen we vroeg voor een undercut, misschien dat wat regen het nog interessant gaat maken. We gaan het zien."