Lars Leeftink

Zaterdag 27 mei 2023 20:41 - Laatste update: 20:44

Lewis Hamilton werd zaterdag tijdens de kwalificatie zesde, maar zal dankzij de straf van Charles Leclerc doorschuiven naar P5. De Brit genoot wel van de kwalificatie, maar moest ook toegeven dat een wijziging die hij graag wou zien slecht uit heeft gepakt. Ook had hij graag Fernando Alonso op pole position gezien.

Terwijl Hamilton zijn auto naar de zesde plaats reed en George Russell op P8 terecht zou komen, was het tussen Max Verstappen, Alonso en Leclerc enorm spannend. Eerste kwam Leclerc op pole terecht, daarna Alonso en uiteindelijk Verstappen. Dit deed de Nederlander met 0.084 verschil, waarmee hij zijn eerste pole position ooit in Monaco veroverde.

Hamilton over zaterdag

Hamilton sprak na afloop met aanwezige media, waaronder GPFans, over zijn kwalificatie en een verandering die op zijn aandringen was doorgevoerd. "Onze middelste sector was de plek waar we het meeste verloren dit weekend. We hebben toen wat veranderingen doorgevoerd, maar deze veranderingen maakte het lastiger in de laatste sector. Ik had het echt lastig om de banden op temperatuur te krijgen tijdens deze sessie. Mijn hart zat constant in mijn mond, want er kon een gele vlag of rode vlag komen op dat moment. Ik ben blij dat we er doorheen zijn gekomen en ben ook blij met mijn ronde."

Alonso vs Verstappen

Hamilton geeft na afloop ook toe dat hij hoopte dat Alonso pole position zou veroveren en niet Verstappen of Leclerc. "Ik zat echt te hopen dat Alonso pole position zou veroveren. Ik dacht echt van 'oh dit zou fantastisch zijn', maar die Red Bull is gewoon te snel. Die Aston Martin zit nu bijna op het niveau van de Red Bull, die hebben echt fantastisch werk geleverd. Ik ben erg blij voor Aston Martin en ik hoop dat wij daar straks ook staan."