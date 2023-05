Hoe laat begint vandaag de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco?

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 27 mei 2023 09:20

De zaterdag in Monaco is aangebroken. We beginnen vandaag eerst met de derde en laatste vrije training, waarna het tijd is om de startopstelling te gaan bepalen. Deze kwalificatie wordt ontzettend belangrijk, aangezien inhalen erg lastig is in de smalle straatjes van Monte Carlo.

Het Formule 1-circus is dit weekend neergestreken in Monaco, waar aanstaande zondag de zesde ronde van het wereldkampioenschap wordt verreden. Hoewel de Grand Prix van Monaco doorgaans niet de spannendste race van het seizoen is, is het wel een van de favoriete bestemmingen van veel coureurs. Een hoop coureurs wonen namelijk in de dwergstaat, waardoor het voor hen een beetje als een thuisrace voelt. Daarnaast reizen er jaarlijks ook een hoop wereldsterren en fans af naar de race Monte Carlo, die willen meegenieten van alle glitz and glamour die het evenement te bieden heeft.

Artikel gaat verder onder video

Circuit de Monaco

Het Circuit de Monaco is 5,412 kilometer lang en telt negentien bochten. De race wordt over 78 ronden verreden, wat betekent dat de coureurs in totaal 260.286 kilometer afleggen. Er is in Monaco slechts één DRS-zone. Het detectiepunt bevindt zich 80 meter na bocht 16, waarna de DRS 18 meter na bocht 19 geactiveerd mag worden. Het baanrecord op het Circuit de Monaco is momenteel in handen van Lewis Hamilton. De Brit reed in 2021 in 1:12.909 de baan rond.

Tijdschema raceweekend Monaco

De zaterdag begint om 12:30 uur Nederlandse tijd met de derde en laatste vrije training van het raceweekend. De kwalificatie wordt vervolgens om 16:00 verreden. Zoals gezegd is inhalen ontzettend lastig op het Circuit de Monaco, waardoor een goede startpositie van doorslaggevend belang kan zijn. Een foutje is snel gemaakt, en zeker in Monaco kunnen zelfs de kleinste foutjes je ontzettend duur komen te staan. De coureurs zullen dus zo veel mogelijk snelheid moeten vinden, zonder onnodige risico's te nemen.