Vincent Bruins

Vrijdag 26 mei 2023 12:31

Charles Leclerc en zijn broertje Arthur brengen dit weekend een eerbetoon aan hun overleden vader Hervé. Dat doen ze allebei met een speciale helm voor de Grand Prix van Monaco.

Charles en Arthur zijn allebei geboren en getogen in Monte Carlo. De eerstgenoemde komt uit voor Scuderia Ferrari in de Formule 1 en hoopt aankomende zondag voor het eerst op het podium te staan in zijn thuisland. Zijn drie jaar jongere broertje Arthur neemt deel aan de Formule 2, in het voorprogramma van de Grand Prix van Monaco, voor het team van DAMS. Het is voor het eerst dat Arthur op het stratencircuit zal racen.

Artikel gaat verder onder video

Hervé coureur in 80-er jaren

Hervé Leclerc was zelf ook coureur. Hij racete van 1983 tot en met 1988 in onder andere het Italiaanse Formule 3-kampioenschap en het Franse Formule 3-kampioenschap evenals de Formule 3-Grand Prix van Monaco. Zijn beste resultaat kwam in de 1988-editie van de laatstgenoemde race. Hervé kwam als achtste over de streep, uitkomend voor het team van AA Sport. De Fransman overleed in juni 2017 op 54-jarige leeftijd na een lange strijd tegen kanker. Charles beschreef zijn vader als zijn "allergrootste fan".

OOK INTERESSANT: Leclerc reageert op vele crashes in 2023: "Fouten maken is normaal"

Speciale helmen

Dit is de helm die Arthur Leclerc op zal hebben tijdens de Formule 2-races in Monaco dit weekend.

A beautiful tribute for a very special weekend for @arthur_leclerc7 ✨



Both Arthur and older brother @Charles_Leclerc are paying tribute to their late father Hervé with their helmet designs ❤️#MonacoGP #F2 pic.twitter.com/jrIvHwuwqp — Formula 2 (@Formula2) May 25, 2023

En ook Ferrari-coureur Charles Leclerc zal dus met een speciale helm deelnemen aan het raceweekend in Monte Carlo.