Donderdag 25 mei 2023 16:21 - Laatste update: 16:26

Lewis Hamilton werd de afgelopen weken in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Ferrari, maar tijdens de persconferentie in Monaco geeft de zevenvoudig kampioen opheldering over zijn status. De Brit spreekt de intentie uit om bij Mercedes te blijven en onthult dat hij in de eindfase zit van de onderhandelingen.

Vanuit de Britse pers kwam het bericht onlangs naar buiten dat Ferrari gecharmeerd zou zijn van de diensten van de zevenvoudig wereldkampioen. Er werd gehint op een mogelijke ruil van Charles Leclerc en Hamilton, maar ook het zitje van Carlos Sainz zou een optie zijn. In Monaco maakt Hamilton een eind aan alle geruchten, want de Engelsman zou dicht bij een akkoord met Mercedes zijn.

Geruchten op niets gebaseerd

Tegenover de verzamelde pers, waaronder GPFans, legt Hamilton het uit: "Natuurlijk zullen er altijd speculaties zijn als je in contractonderhandelingen zit. Uiteindelijk, tenzij je het van mij hoort, is dat wat het is." Toch zijn de verhalen de wereld ingeslingerd en Hamilton wijst naar een journalist die zich misschien verveelde. "Er is een bepaalde persoon in deze kamer die er minstens één heeft geschreven. Misschien verveelden ze zich afgelopen weekend, toen de race werd afgelast", zo verwijst hij de geruchten naar het rijk der fabelen.

Contract is bijna klaar

Voorlopig heeft Hamilton nog een contract tot het einde van het jaar op zak, maar hij onthult dat hij er bijna uit is met Mercedes. "Zoals ik al zei, werkt mijn team achter de schermen nauw samen met Toto [Wolff red.]. We zijn bijna zover dat we een contract klaar hebben. Dat het team zich daarop concentreert, zodat ik gewoon mijn werk kan doen, is een veel betere positie dan voorheen, want ik herinner me dat ik vroeger de onderhandelingen in mijn eentje deed en dat was erg stressvol, dus dat hoef ik nu niet meer te doen."

Vertrouwen in Mercedes

Het Duitse team heeft het afgelopen jaar en ook dit seizoen nog geen kampioenschapsauto geproduceerd, maar Hamilton heeft vertrouwen in het team. "We zijn nog steeds een team dat kampioenschappen wint, maar we hadden de verkeerde auto, er zijn de afgelopen twee jaar enkele beslissingen genomen die niet ideaal waren en daar werken we nu aan", zo legt hij uit. Daarnaast kan hij niet wachten om het nieuwe updatepakket uit te proberen. "Ik was een beetje ontdaan toen de laatste race werd afgelast, want ik was enthousiast om dit nieuwe pakket aan de tand te voelen. En hoewel dit niet het beste circuit is om het uit te proberen, zullen we dat volgende week hopelijk beter ervaren", aldus Hamilton.